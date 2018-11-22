Шри-Ланка – остров чая и старинных храмов

Шри-Ланка или Цейлон – один из красивейших островов в Индийском океане. Он известен во всем мире тем, что раньше, да и сейчас, на нем производят самый вкусный чай во всем мире, к тому же Шри-Ланка, когда-то бывшая колония Великобритании, снабжала этим напитком практически все континенты на планете.
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Что посмотреть на Шри-Ланке?
- Канди. Потрясающий регион на острове, который известен во всем мире благодаря тому, что именно здесь можно найти плантации голубых лотосов и полюбоваться их цветением, а также поближе познакомиться с культурой страны и ее местными жителями. Сложно представить, но именно это место позволяло в прошлом обогащаться плантаторам из Старого света.
- Сигирия. Это храм внушительных размеров, который располагается на огромной скале, которая несколько веков служила неприступной крепостью королю. Здесь также по сей день хранятся впечатляющие пещерные росписи, а с высоты открываются потрясающие виды и восхитительные пейзажи.
- Элла – регион, который сочетает в себе не только золотистые пляжи, но также и самые красивые высокогорные районы Шри-Ланки.
- Мирисса. Один из самых красивых пляжей на острове, куда обязательно стоит отправиться ради пассивного отдыха и превосходных фотографий.
- Галле – старинный колониальный город, где можно в полной мере прочувствовать аутентичную атмосферу, а также познакомиться с колоритом жизни местных жителей.
- Горы в центральной части острова, в частности, одна из высочайших точек – Адамов Пик, считается священным местом, там же расположен храм.
Кроме того, на этот остров может похвастаться поистине уникальной фауной: от грозных шакалов и медведей, величественных буйволов и слонов, до мириад перелетных птиц, 24 вида из которых встречаются только на этом острове! Всю эту красоту можно наблюдать в нетронутых природных условиях – для этого на острове содержится целых двенадцать крупных национальных парка и три огромных заповедника, занимающих десятую часть острова.
Шри-Ланка – восхитительное государство-остров, которое располагается на юге Индии и известно во всем мире не только своим ароматным чаем, но и восхитительными пейзажами, густыми тропическими лесами, древними крепостями и чистейшими пляжами с невероятно белым песком и бескрайней лазурью Индийского океана.