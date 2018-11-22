Шри-Ланка – остров чая и старинных храмов

Шри-Ланка или Цейлон – один из красивейших островов в Индийском океане. Он известен во всем мире тем, что раньше, да и сейчас, на нем производят самый вкусный чай во всем мире, к тому же Шри-Ланка, когда-то бывшая колония Великобритании, снабжала этим напитком практически все континенты на планете.

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Что посмотреть на Шри-Ланке?

Канди. Потрясающий регион на острове, который известен во всем мире благодаря тому, что именно здесь можно найти плантации голубых лотосов и полюбоваться их цветением, а также поближе познакомиться с культурой страны и ее местными жителями. Сложно представить, но именно это место позволяло в прошлом обогащаться плантаторам из Старого света.

Сигирия. Это храм внушительных размеров, который располагается на огромной скале, которая несколько веков служила неприступной крепостью королю. Здесь также по сей день хранятся впечатляющие пещерные росписи, а с высоты открываются потрясающие виды и восхитительные пейзажи.

Элла – регион, который сочетает в себе не только золотистые пляжи, но также и самые красивые высокогорные районы Шри-Ланки.

Мирисса. Один из самых красивых пляжей на острове, куда обязательно стоит отправиться ради пассивного отдыха и превосходных фотографий.

Галле – старинный колониальный город, где можно в полной мере прочувствовать аутентичную атмосферу, а также познакомиться с колоритом жизни местных жителей.

Горы в центральной части острова, в частности, одна из высочайших точек – Адамов Пик, считается священным местом, там же расположен храм.

Кроме того, на этот остров может похвастаться поистине уникальной фауной: от грозных шакалов и медведей, величественных буйволов и слонов, до мириад перелетных птиц, 24 вида из которых встречаются только на этом острове! Всю эту красоту можно наблюдать в нетронутых природных условиях – для этого на острове содержится целых двенадцать крупных национальных парка и три огромных заповедника, занимающих десятую часть острова.

Шри-Ланка – восхитительное государство-остров, которое располагается на юге Индии и известно во всем мире не только своим ароматным чаем, но и восхитительными пейзажами, густыми тропическими лесами, древними крепостями и чистейшими пляжами с невероятно белым песком и бескрайней лазурью Индийского океана.