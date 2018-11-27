Приоткрывая занавес. Сергей Мазанько

Приехав из Кременчуга в наш город много лет назад, этот вокалист стал любимцем местной рок-тусовки. Услышав его один раз, хочется слушать еще и еще. Такая возможность выпала в минувшую пятницу – Сергей Мазанько вместе с нашими Stormbringer «порвали» зал ресторана «Парадиз» безупречным исполнением легендарных Led Zeppelin.

Поскольку Сергей будет одним из участников рок-фестиваля «Украина-Центр», мы после феерического концерта записали с ним небольшое интервью.

– Сергей, а ты помнишь наше первое интервью?

– Да. Это было в «Виктории». Кажется, мы играли Rainbow. А первый раз в ваш город я приезжал со своей кременчугской группой. Вот тогда мы и познакомились.

– Как тебя нашел Эдуард Гева?

– Все очень просто: ему на глаза попалась наша видеозапись. Эдику понравилось, он связался с нами, пригласил, и мы приехали. Людей в зале было не очень много, но принимали нас очень тепло. Мы еще удивились: ух ты, какая благодарная публика! В Кременчуге народ немножко другой: на концерты приходят потанцевать, отвязаться. А рок-хиты могут слушать очень сдержанно.

– После кременчугской группы ты стал выступать с нашими музыкантами. Как так получилось?

– Мы не умели заниматься промоушеном. Участники хотели зарабатывать, что естественно, а это не получалось, поэтому стали пропускать репетиции, отказываться от выступлений. Я предложил остановиться. Мы остановились и зависли. Звонит Эдик Гева с целью пригласить нас, а я объясняю ситуацию. Он говорит: «Так приезжай к нам. У нас есть музыканты, сыграем».

Я приехал, меня поставили перед фактом: вот это музыкально уже готово, я должен спеть. Я не был согласен. Мы играли Deep Purple, 1984 год. Я этот альбом считаю гениальным, но не партии Гиллана. Там Блэкмор красавец, и ваши ребята, музыканты, на этом делали акцент. А мне надо было учить песни, башню срывало. Мне нравится слушать Deep Purple 84-й, но не петь. Хотя выступили, и не раз еще с этой программой выступали, но она не заходила – люди хотят хитов. Потом мы сделали Rainbow, и это уже было поинтересней.

– А потом тебя забрал Алексей Иванович?

– Это было параллельно. Я же не сидел на месте, что-то пытался делать в Кременчуге. Подобрался другой коллектив, и мы сделали Slade. Хорошая группа, я ее люблю, но понял, что слишком замахнулся, потому что Холдера не перепоет никто. Но мы рискнули. Я сказал об этом Ивановичу, он загорелся и позвал нас выступить в киевском клубе.

Мы несколько раз показывали эту программу. Поначалу публика воспринимала на ура, а однажды мы увидели такую картину: пятнадцать человек кричат «класс!», «ура!», коньяк нам приносят, а девяносто стоят молча, не могут понять, что это такое звучит. Люди хотят понятной музыки типа It’s my life Bon Jovi. В итоге мы от этой программы отказались. Иванович сделал свой проект – супергруппу, где я участвовал.

– Программа Led Zeppelin с нашими музыкантами – ситуативная?

– Скажу честно: я десять раз хотел позвонить и отменить это дело. Но я очень уважаю Руслана Федосеева, который предложил мне быть солистом, поэтому не отказался. Но когда я это учил… Я Led Zeppelin хорошо знаю первых четыре альбома, а дальше они для меня не такие интересные. Когда я приехал на репетицию, услышал, как ребята играют, и удивился. Они серьезно к этому подошли, и я не мог подвести.

– Что произошло с твоим голосом? Ты стал гораздо качественнее, чище петь.

– Это постоянные выступления. Я же регулярно пою в Ooh la la in UA. Мы там играем разную музыку: Bee Gees, AC/DC, Scorpions и даже Сандру, Arabesque.

– Ты же пишешь и свою музыку.

– Своего у меня очень много. Слава Богу, есть люди, которые нуждаются в оригинальной музыке.

– Спасибо, что согласился участвовать в нашем рок-фестивале.

– Я не мог не согласиться. С приездом в ваш город, с интервью вашей газете моя жизнь изменилась. Расширились музыкальные и географические горизонты, что меня не может не радовать.

– Ты удивишь наших друзей 21 декабря?

– Не буду врать: я удивлю тех, кто способен удивляться.