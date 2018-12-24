Вспоминая год минувший: что запомнится, что забудется?

Світлана Яковлєва, суддя Верховного Суду України:

– Рік, що минає, для мене видався бурхливим і насиченим на події. Перш за все, призначення на посаду судді Верховного Суду внесло зміни в стале розмірене життя. Робота в новому колективі потребувала якомога швидше налагодити робочі стосунки для продуктивної співпраці. Ми всі пройшли через неминуче притирання характерів і поглядів, напрацювання спільних принципів роботи та правових позицій. Додайте до цього шалене навантаження, оскільки в спадщину новим суддям ВС залишилася велика кількість кримінальних справ, які треба було розглянути швидко, але водночас дбаючи про якість та законність судових рішень.

Переїзд до Києва та звикання до шаленого столичного ритму пройшло, на диво, легко та подарувало чимало приємних відкриттів.

Як і в кожного, протягом року в моєму житті відбулося чимало подій. Важливим для мене стало закінчення сином середньої школи, успішна здача ним ЗНО та вступ до омріяного київського вишу.

Забувати, відкидати щось зі свого життя – не в моїх правилах. Щось стає життєвим уроком, з чогось роблю висновки на майбутнє і… рухаюсь далі, уперед.

Костянтин Яриніч, народний депутат України:

– Кожен рік у житті людини є особливим і неповторним. Рік, що минає, не став виключенням і для мене. Адже реалізувалася одна з моїх головних цілей як народного депутата України та як лікаря за спеціальністю. У цьому році вступили в дію масштабні зміни в медичному законодавстві, і на первинній ланці надання медичної допомоги ми вже бачимо трансформацію системи охорони здоров’я. У 2019 році пацієнти та медичний персонал відчують позитивні зміни на вторинній ланці, а з 2020 року – на всіх ланках надання медичної допомоги. Це те, про що говорили майже всі роки незалежності. Нам же вдалося перейти від декларацій намірів до реалізації конкретних справ.

Звичайно, рік, що завершується, відкарбував у пам’яті та серцях українців події, які б хотілося, щоб більше ніколи не повторювалися. Це війна на сході нашої країни, це біль і страждання, які війна щодня приносить у кожен український дім. Я дуже бажаю, щоб у новому році в Україні запанував мир, щоб ми повернули наші окуповані території і над нашою землею більше ніколи не пролітали ворожі кулі.

Евгений Курман, главный режиссер театра им.Кропивницкого:

– Один умный человек ещё в дни моей юности сказал мне: легко не будет никогда. С тех пор невзгоды любого масштаба стараюсь переносить стойко и спокойно, поэтому помню только хорошее. Конечно же, этот год был годом двух, по моему мнению, прекрасных премьер «Севільскі заручини» и «Наполеон і корсиканка». С наступающим Новым годом – 26-м и 2019-м и 5780 – осенью!

Елена Кваша, продюсер «Суспільного» Кировоградщины (телерадиокомпания):

– Год, который уходит, – был разным. И сложным, и простым, и ярким. Я многие вещи сделала впервые – была продюсером телекомпании в стадии реформы, делала ремонт студии с друзьями и коллегами без денег – и получилось, как мне кажется, участвовала в организации съемок фильмов. За весь этот опыт – спасибо людям, которые были со мной рядом. Хороших людей вокруг на самом деле очень много, и это здорово!

Год запомнился постоянным ожиданием чего-то (от хорошего до плохого) и еще – необходимостью быстрых и нестандартных, не всегда простых и однозначных решений.

Забывать о чем-то – не хочу и не практикую, если честно, возможно, возраст это когда-то исправит. Я предпочитаю помнить и иметь возможность на что-то закрыть глаза.

Геннадий Здитовецкий, тренер по прыжкам в высоту:

– Для меня 2018 г. был очень удачным. Мои воспитанники в течение года становились чемпионами, призерами чемпионатов Украины по лёгкой атлетике.В чемпионате Европы среди юношей участвовало двое моих учеников. Дорощук стал серебряным призером.Он же в Буэнос-Айресе на ЮОИ завоевал бронзовую медаль.Считаю это успехом!

Хочется, чтобы у нас в Украине наконец-то наступил мир. То, что на территории нашей страны идут военные действия, тревожит. Беспокоюсь о детях, внуках… Не хочется думать о плохом, а приходится. Но верю, что все обязательно изменится к лучшему. С наступающим Новым годом! Комфорта, любви, удачи, мирного неба!