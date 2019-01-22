Учителю – 75!

О Короткове можно говорить и писать много. И говорили уже много. И писали, и снимали. И я в том числе. Наверное, большинство кропивничан знают биографию этого выдающегося человека, историю его уникальной школы и известного на весь мир «Пролиска». Анатолий Егорович Коротков – действительно живая легенда, гордость Кировоградской области.

Для меня история этого человека – одна из самых мотивирующих в жизни. В чужом краю без связей и блата сирота смог создать с нуля целую хореографическую империю, слава о которой гремит далеко за пределами Украины. А еще Анатолий Егорович умудрился воспитать сотни, если не тысячи достойных личностей.

Я тоже его ученица и могу сказать, что без школы Короткова была бы, наверное, совершенно другим человеком. Да, возможно, все равно бы окончила другую школу с золотой медалью, да – пошла бы на филфак и да – выбрала бы путь журналиста. Но во мне не было бы того оптимизма, того творческого сумасшествия в хорошем смысле этого слова, того умения распоряжаться своим временем и той почти армейской самодисциплины, которые дал мне наш дорогой Учитель. Когда что-то болит и хочется себя пожалеть или просто лень куда-то идти, всегда с улыбкой вспоминаю Анатолия Егоровича, и все как рукой снимает!

Когда знакомлюсь с новым человеком и вижу в нем какую-то особую искру, спрашиваю – не коротковский ли он воспитанник. И часто попадаю в десятку. Мы – выпускники Анатолия Егоровича – без излишнего пафоса, как одна семья или одна тусовка, если хотите – одна порода людей. Именно в школьные годы я обрела своих лучших друзей.

И хоть я не хореограф, и танцевальные уроки меня порой изнуряли, хочу сказать отдельное спасибо еще и за них. Ведь я чувствую себя настоящей леди, знаю, как держаться в обществе и как подать кавалеру руку в ответ на приглашение потанцевать.

А еще говорят подобное притягивает подобное. Так вот, Анатолий Коротков притянул к себе отличный коллектив – с некоторыми дорогими моему сердцу учителями я по сегодняшний день поддерживаю отношения даже спустя десять лет после выпуска.

Могу еще долго говорить, но это ни к чему. Скажу только одно: спасибо Вам, дорогой Учитель, за всё. Здоровья, здоровья и еще раз здоровья. И помните: еще минимум 25 лет Вы должны зажигать творчеством и вдохновением детские сердца всей нашей области!

Фото Николая Цуканова.