Полиэтиленовая война: кто победит – люди или пакеты?

Если вы не замечаете этой проблемы, то либо вы не выходите из дому, либо не выезжаете в окрестности города, либо просто близоруки. Кропивницкий, как и вся Украина, да и как почти весь мир, утопает в полиэтилене. В основном в пакетах, пакетиках и пакетищах, в которые было положено что-то купленное, а затем за ненадобностью пакет был выброшен, чтобы вскоре путаться у вас под ногами, «украшать» ветки деревьев, забиваться во все возможные щели. Даже если вы аккуратно его выбросили в мусор в положенном месте. После вас пришли охотники за вторсырьем, которые разбирают выброшенное. А потом за работу берется ветер, унося подчас за сотни метров легкий полиэтилен. Если так продолжится и дальше – мир утонет в полиэтилене, пустых пластиковых бутылках и стаканчиках…

Наибольшее зло – именно пакеты (стаканчики сейчас уже бумажные в основном). По некоторым данным, средний украинец в год использует 500 пакетов и пакетиков! Мы в этом деле среди первых. А все население планеты Земля каждую минуту использует 10 миллионов пакетов. В год – 5 триллионов! А каждый такой пакет, в зависимости от толщины, в природе разлагается за срок от 100 до 400 лет! Если, конечно, успеет разложиться – процесс этот происходит под влиянием осадков, солнца, ветра, смены температур, деятельности микроорганизмов. А какие там осадки и солнце, когда сверху над пакетом лежат еще пять таких же? Вот и «живут» они в земле и воде, отравляя их.

Что делать?

Более 60 народных депутатов из разных фракций подали законопроект № 9507, который призван полностью отрегулировать использование полиэтилена в Украине. Каковы же основные идеи законопроекта?

В торговых точках разрешается продавать так называемые биоразлагающиеся пакеты, которые сейчас доступны во многих хозяйственных магазинах. Они разлагаются достаточно быстро, в среднем за 2-3 года.

Также разрешается продажа сверхлегких пластиковых пакетов шириной до 225 мм (без боковых складок), глубиной до 345 мм (с учетом боковых складок), длиной до 450 мм (с учетом ручек), которые предназначены для упаковки рыбы, мяса, а также сыпучих продуктов, льда. Остальные виды продавать запрещается.

Пакеты, которые продаются во всех торговых точках, должны иметь специальную маркировку: толщина стенки и процент биологического материала в составе продукта.

Закон в случае принятия начнет действовать с 1 января 2021 года. Пункт же о полном запрете продажи полиэтиленовых пакетов вступит в силу 1 января 2022 года.

Как у них?

Многолетняя работа разных «зеленых» партий и организаций типа «Гринпис» принесла свои плоды. Первым в мире запретил использовать полиэтиленовые пакеты Гонконг еще в 1992 году!

Первой в Европе запретила использование одноразовых пакетов, которые не разлагаются, Италия. В Британии пятипенсовый сбор на пакеты (около двух гривен), который ввели несколько лет назад, снизил их использование на 80%.

В Соединенных Штатах Америки полностью отказались от использования полиэтиленовых пакетов всего четыре с половиной года назад. Первым штатом, где это дело запретили, стала Калифорния.

Даже Африка не отстает. В Кении в 2017 году на официальном уровне запретили не только использовать пакеты, но и полиэтилен в целом – и ввели за это уголовную ответственность.

А как у нас?

Компания «АТБ-Маркет», которая владеет сетью магазинов в Украине и является лидером по количеству торговых точек, планирует полностью перейти на пакеты с биоразлагающей добавкой. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Эксперимент проходит прямо сейчас, но касается только обновленных, так называемых гранитных магазинов. В Кропивницком это магазины на Вокзальной возле старого автовокзала, магазин на улице Попова и другие. Замена обычных полиэтиленовых пакетов на пакеты с биоразлагающей добавкой началась в декабре 2018-го, тестирование продлится до конца февраля 2019-го.

По результатам эксперимента и после анализа эксплуатационных возможностей пакетов с биоразлагающей добавкой компания примет решение о его внедрении во всех магазинах торговой сети «АТБ».

В компании также объяснили экологичность новых пакетов. Специальная добавка воздействует на углеродные соединения полимера, в результате чего через определенный временной промежуток они разрушаются, активизируя расщепление полимера. Изделие из него становится хрупким и быстро распадается на крошечные хлопья. Процесс разложения полимера вызывает любая комбинация высокой температуры, света и давления, действующих как катализаторы и определяющих скорость и, соответственно, время разложения. В итоге через пару лет от пакета остаются вода, углекислый газ и гумус.

Сеть магазинов «Сильпо» уже давно предлагает как альтернативу полиэтиленовым пакетам бумажные.

Другие маркеты предлагают сумки многоразового использования, а также пакеты с меньшим сроком разложения – всего до нескольких лет.

Мы отправили запрос в крупнейшую местную областную торговую сеть «Файно-маркет» – что они планируют по этому поводу, но на момент подготовки материала там еще формулировали свою стратегию в этом вопросе.

А власть?

Киевский городской совет в мае прошлого года принял постановление «Об использовании полиэтиленовых пакетов в магазинах и точках продаж товаров». Правда, носит оно не обязательный, а рекомендательный характер.

Владельцев супермаркетов просят:

– давать покупателям выбор: покупать полиэтиленовый или бумажный пакет;

– ограничить использование полистирола, который вредит окружающей среде;

– пропагандировать продажу «экосумок» и пакетов многоразового использования.

Штрафы за невыполнение не предусмотрены.

Вслед за Киевом такое же постановление принял в конце ноября и Львовский городской совет, а также горсовет Дрогобыча и сельсовет Славского.

Прогресс там заметен, но не очень. Биоразлагающиеся пакеты, многоразовые сумки – все это дороже привычного полиэтиленового пакета, а у нас покупатель за все «голосует» кошельком. Поэтому, к примеру, даже в сети супермаркетов «Ашан» (в Кировоградской области она не представлена), которая принадлежит французам и потому сурово исполняет требования Евросоюза, новшества вводят не спеша. А идеальные разлагающиеся пакеты из кукурузного крахмала, которые широко используют в Европе, даже до «Ашана» не доходят – слишком дорого их ввозить, а в Украине таких не производят.

Не пакетом единым

А мир движется дальше в вопросах экологии производства и торговли.

Крупнейшие мировые производители потребительских товаров, такие, как Procter & Gamble, Nestle, PepsiCo, Mondelez, Danone, Unilever и другие компании, представили торговую интернет-платформу Loop, которая позволит снизить зависимость от одноразовой упаковки.

Объявление сделано вместе с американской компанией TerraCycle, специализирующейся на переработке отходов, в рамках Всемирного экономического форума в Давосе.

Loop позволит покупателям приобретать в Интернете широкий спектр товаров в специально разработанной упаковке, пригодной для дальнейшего сбора, очистки, наполнения и повторного использования, говорится в сообщении компаний-участниц. Упаковка изготавливается из различных сплавов металлов, стекла или специально разработанных видов пластика, заявил главный исполнительный директор TerraCycle Том Заки. По его словам, компания опиралась на старую модель доставки молока потребителям в западных странах: молочник привозил продукцию на дом рано утром и оставлял на крыльце, забирая пустые бутылки для следующей партии.

Платформа Loop начнет работу в Париже (совместно с Carrefour) и Нью-Йорке в первой половине 2019 года, а до конца 2020-го появится и в других странах. В дальнейшем система Loop будет доступна и через сайты ритейлеров-партнеров. Сейчас в программе участвуют около 25 компаний, однако это число будет увеличиваться, говорит Т. Заки.

Продуманная схема покупок товаров с безотходной упаковкой существенно повысит стандарты ответственного потребления по всему миру, отмечают компании. Название Loop (англ. «замкнутый цикл») подчеркивает, что эта система станет практическим воплощением теории «циркулярной» или безотходной экономики.

Схема работы сервиса включает шесть ключевых этапов. На первом потребитель приобретает товары в новой упаковке на сайте Loop или партнеров, оставляя гарантийный залог, который он получит назад, вернув упаковку. На втором покупки доставляются на дом в специально разработанной сумке Loop, которая снимает потребность в одноразовых материалах для перевозки, включая картонные коробки. Третий этап – использование товара. На четвертом потребитель возвращает упаковку продавцу без чистки и сортировки, просто сложив ее в сумку Loop и отдав курьеру.

На пятом этапе упаковка проходит специальную очистку, чтобы обеспечить безопасное повторное использование продукции. На последнем этапе упаковка заполняется повторно и возвращается потребителю.

Кроме того, сервис может забирать у потребителей остатки товаров, которые подлежат переработке. Уже сейчас TerraCycle в 21 стране мира ведет переработку упаковки и мусора – от грязных подгузников до сигаретных окурков.

Начни с себя

Что же из этого следует? Следует жить. Но жить с пониманием, что мы в ответе за планету, на которой живем. И что, если все оставить так, как есть, мы ее изгадим до такого состояния, что наши внуки не будут понимать, о чем это мы писали – «пикник на траве», «сходили в парк подышать свежим воздухом», «купались в реке», «пили воду из колодца», «сорвал клубнику с грядки» и т. д. Они просто не поймут, как мы все это делали в противогазах и в защитных костюмах.