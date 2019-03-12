Вадим Евтушенко: «Нынешний сезон горазд на сюрпризы»

То, что произошло на прошлой неделе в футбольной Лиге чемпионов, иначе как чудесами не назовешь. Поэтому нам интересно было узнать мнение по поводу невероятных камбеков «Аякса» и «Манчестер Юнайтед», работы системы VAR, а также неудачи киевского «Динамо» в Лиге Европы авторитетного эксперта телеканала «Футбол» Вадима Евтушенко – бывшего игрока и главного тренера кировоградской «Зирки», обладателя Кубка Кубков УЕФА в составе киевского «Динамо», участника чемпионата мира-86 в Мексике и бывшего ассистента главного тренера национальной сборной Украины.

– Вадим Анатольевич, ожидали ли вы таких невероятных результатов от «Аякса» и «Манчестер Юнайтед»?

– Честно говоря, наверное, только самые рьяные фанаты этих команд верили, что такие исходы противостояний с «Реалом» и «ПСЖ» возможны. Ну на то они и фанаты, чтобы верить в своих любимцев в любой ситуации. Ну а я, как специалист в футболе, исходя из результатов первых встреч, не видел особых предпосылок для подобного развития событий. Но тем и замечателен футбол, что мы имеем возможность видеть такие, во многом исторические сенсации.

– Благодаря чему были достигнуты эти успехи и в чем причины сокрушительного фиаско «Реала» и ПСЖ?

– Тут разные истории на мой взгляд. Прежде всего со стороны проигравших была серьезная недооценка конкурентов. В большей степени это касается игроков французского клуба. Просто невероятно, как они могли так расслабленно отнестись к этой игре. Да, у манкунианцев были проблемы с составом, но не настолько же, чтобы подопечные Томаса Тухеля вышли на матч уже победителями. Да, на выезде Мбапе с партнерами полностью переиграли команду Сульшера и выглядели в командном плане на голову выше противника. Но, учитывая историю и имя «МЮ», наверное, нельзя было чемпионам Франции выходить на игру с таким отношением. Это было заметно на предматчевой разминке, когда футболисты не выглядели собранными, шутили и улыбались. Нет, конечно, каждый настраивается на матчи по-своему, но общая атмосфера была немножко расслабленной. И вот этим недолжным настроем и ошибками соперников в полной мере воспользовались парни Сульшера. Манкунианцы шли к цели спокойно, если можно так сказать, «тихой сапой», и добились приемлемого результата. Они не показали какой-то сверхигры, но максимально использовали свои ресурсы.

– Но в противостоянии «Реала» с «Аяксом» ведь все было несколько иначе?

– Здесь нужно отдать должное и похвалить молодых игроков голландской команды. В принципе, «Аякс» и в домашней встрече смотрелся очень прилично. Но тогда мадридцы за счет опыта, индивидуального мастерства своих исполнителей и чуточку везения смогли выиграть. Честно говоря, думал, что в родных-то стенах действующие победители Лиги чемпионов своего не упустят. И тут нужно отметить, что потеря из-за дисквалификации Серхио Рамоса оказалась для «сливочных» невосполнимой. Рамос, как бы к нему ни относились недоброжелатели, – это харизматичный лидер, который олицетворяет собой тот победный «Реал». Он вселяет в товарищей по команде уверенность и ведет их за собой. Другого такого лидера в «Реале» не нашлось. Так получилось, что другие основополагающие футболисты мадридского клуба серьезно сдали, что и привело к таким плачевным результатам. За одну неделю «галактикос» проиграли Кубок Испании, чемпионат страны и вот вылетели еще и из Лиги чемпионов.

– Не зря же, наверное, испанский гранд дружно покинули сначала главный тренер, а потом и лучший игрок?

– Вначале все удивились, когда ушел Зинедин Зидан. Но он-то знал ситуацию изнутри и понимал, что происходит. Судя по тому, что сейчас происходит, уход Зидана победителем был единственно правильным решением. Он видел, что команда остановилась в своем развитии и требует больших изменений. Не зря же Жозе Мауриньо, которого активно сватали в «Реал», тоже требовал революционных изменений. По всей видимости, в следующем сезоне в составе мадридцев не будет Бейла, Бензема, Марсело и, возможно, даже Рамоса. Гранд мирового футбола сейчас получил какой-то неприятный вирус, и этот вирус необходимо излечить.

– А на что еще способен этот «Аякс»?

– Амстердамцы превратились в моего личного фаворита, и очень хотелось бы, чтобы эти лихие парни еще кого-нибудь «потрепали». Мы вот очень ругали киевское «Динамо» после вылета из Лиги чемпионов от «Аякса». Но киевляне-то, пусть не без доли фарта, но сыграли дома вничью с главными возмутителями спокойствия в главном европейском клубном турнире.

Очень хорошо, что игроки голландского клуба заставили нас говорить о новой смене футбольных приоритетов. Если взять четыре пары, которые сыграли на минувшей неделе, то можно говорить о торжестве контратакующего футбола с более быстрым мышлением и стремительным переходом как из обороны в атаку, так и из атаки в оборону. Пока кажется, что время барселонского футбола с длительным контролем мяча проходит. Выход в четвертьфинал «Аякса», «МЮ» и «Тоттенхэма» – яркое тому подтверждение.

– Идеи Валерия Лобановского живут и торжествуют?

– В определенной степени – это так. Ведь в 70-е годы Валерий Васильевич равнялся на тотальный футбол «Аякса» и мюнхенской «Баварии». И привнес эти идеи, когда игроки становились все более универсальными и взаимозаменяемыми, в советский, а потом и в украинский футбол. Сейчас немножко другое. В настоящее время игроки все же больше играют на своих позициях, и совсем уж тотального футбола мы не видим. Мы знаем, что Лукаку – это форвард, а де Лигт – защитник, а не Беккенбауэр, как было раньше.

– Сейчас футбол уже дожил до использования новых технологий, которые ранее, в эпоху Беккенбауэра, и представить себе было невозможно. Скажите, по вашему мнению, VAR – это благо для игры, ведь не только «МЮ», но и «Порту» прошел в четвертьфинал благодаря системе видеоповторов?

– Это как посмотреть. Сейчас много вопросов возникает по этому поводу. С одной стороны, VAR помогает восторжествовать справедливости. А с другой, на мой взгляд, арбитры высочайшего уровня, обслуживающие матчи Лиги чемпионов, начинают сбрасывать с себя ответственность. Они уже не судят те моменты, которые могли бы, понимая, что VAR, если что, подстрахует. И это не очень хорошо на самом деле. Эпизоды с толчками и единоборствами арбитр должен видеть сам. При спорных моментах с офсайдами система видеоповторов, действительно, может помочь. Но уж очень много было остановок в прошедших матчах, что влияло на динамику игры. Вы знаете, все это может привести к тому, что арбитров на поле вообще не будет, и все будет решаться в телестудии. Хотя мне бы очень этого не хотелось.

– Если вернуться непосредственно к игре, то рискнете ли вы сделать прогнозы на исход оставшихся матчей 1/8 финала Лиги чемпионов?

– В свете произошедшего стоит, наверное, опасаться за судьбу фаворитов. Хотя кто назовет фаворита в противоборстве «Ливерпуля» и «Баварии»? Да и нынешний «Лион» уже не смотрится явным андердогом на фоне нынешней «Барсы». Думаю, что «Ман.Сити» своего перевеса точно не упустит. Да и «Шальке» сейчас не готов к серьезным подвигам. Что же касается, наверное, самой интригующей пары – «Атлетико» и «Ювентуса», – то я вынужден признать, что ошибался, когда ранее говорил, что команда Диего Симеоне застряла в своем прошлом. Игра мадридцев против Роналду с партнерами меня явно посрамила. «Матрасники» показали, что способны замахнуться и на свой третий финал чемпионской Лиги. Здесь футболисты прекрасно знают, что требует от них наставник, и четко воплощают эти идеи на поле. В тактическом плане на данный момент – это одна из самых грамотных и слаженных команд. Да, «Атлетико» играет в не очень зрелищный, но очень эффективный футбол.

А вот у «Ювентуса» возрастная защитная линия в топовых матчах уже не успевает, как ранее, за быстрыми оппонентами. И это одна из главных проблем туринцев. И еще чувствуется, что в атаке чемпионы Италии стали слишком зависеть от Криштиану Роналду. А раньше этого не наблюдалось. Португалец – без сомнений, выдающийся футболист и подтверждает свой высочайший класс в чемпионате Италии, но вот то, что вчерашние лидеры вынуждены были отойти на второй план, не сыграло на пользу «Старой синьоре». Не зря же пошли серьезные разговоры об отставке главного тренера и недовольстве рядом исполнителей. Так что, исходя из этого, запаса в два «сухих» мяча «Атлетико» вполне может хватить. Ребятам Симеоне же ничего не нужно будет выдумывать, а просто нужно сыграть в свой футбол. Хотя нынешний евросезон горазд на сюрпризы. Это я к тому, что вдруг «Юве» возьмет и вынесет своих конкурентов…

– Ну и в завершение – о грустном. Несколько слов о неудаче киевского «Динамо» в первом матче с «Челси». Что это было и почему так произошло?

– Мы увидели разницу двух команд в классе. Молодые украинцы, которых в стартовом составе было сразу десять, пока не готовы на равных сражаться с такими опытными во всех отношениях соперниками. Все-таки есть разница между командами Лиги Европы и Лиги чемпионов. «Челси», как и «Аякс», – безусловно, команда уровня главного евротурнира. А вот киевляне – лигоевропейский середняк. И здесь еще сошлось воедино, что из-за повреждений и дисквалификаций не смогли сыграть опытные Вербич, Кадар и Соль, которые добавили бы юным партнерам уверенности. Заменить их в полной мере не удалось. И мы видели, как молодой и талантливый форвард Русин получил урок мастерства от далеко не самого надежного защитника Давида Луиса. Другие команды как раз используют слабости бразильца, а здесь он был просто хозяином положения не только в защите, но и великолепно начинал атаки лондонцев.

Что говорить – достаточно взглянуть на статистику, которая не врет. Мы ведь ни разу толком не пробили в створ ворот, а атаковали лишь тогда, когда хозяева несколько успокоились и сбавили обороты. До этого ребята очень нервничали, боялись соперников и много ошибались даже в простых ситуациях. Обидно, что пропустили третий мяч. Ведь счет 2:0 еще оставлял определенные шансы в случае быстрого гола в родных стенах. Но отыграть три «сухих» мяча – это задача непосильная. Нужно киевлянам при аншлаге на «Олимпийском» сыграть достойно, более раскрепощенно и без оглядки на результат. Ну а дальше направить все усилия на борьбу в чемпионате Украины, где потеряно достаточно, но шансы на золото остаются.

В завершение хотел бы передать привет всем поклонникам футбола Кировоградщины и пожелать, чтобы родная мне «Зирка» все же не исчезла с футбольной карты Украины. Надеюсь, что здравый смысл восторжествует и клуб с такими богатыми традициями продолжит свое существование.

Зидан вернулся в «Реал»

Легендарный французский футболист и тренер Зинедин Зидан вновь назначен главным тренером мадридского «Реала».

«Совет директоров принял решение расторгнуть контракт с Сантьяго Солари и назначить Зинедина Зидана новым тренером “Реала”. Договор вступает в силу немедленно. Контракт заключен сроком до 30 июня 2022 года», – говорится в официальном заявлении королевской команды.