Высшее образование – роскошь?

К счастью, на данный момент это лишь проект постановления Кабмина, висящий на сайте Мин­образования Украины. В нем предлагается привязать минимальную стоимость обучения в вузах на коммерческой основе к себестоимости обучения студентов на бюджетной основе. Что это значит?

Для студентов, их родителей и самих вузов это значит резкое и значительное повышение стоимости обучения. По словам гендиректора Директората высшего образования МОН Олега Шарова, в 2018 году государство в среднем потратило на обучение одного студента-бюджетника 39 тысяч грн. Эта сумма должна стать точкой отсчета. Согласно проекту постановления, с 2020 года минимальная цена годового обучения на контрактной основе должна составить не менее 60% от себестоимости бюджетной основы, с 2021-го – 70%, а с 2022-го – 80%. Речь, правда, идет не о всех специальностях, а только о довольно узком перечне особо популярных: право, филология, международные отношения, социальные и поведенческие науки, ветеринария, медицина, сфера услуг, строительство и архитектура, менеджмент и маркетинг. С одной стороны, чрезмерная популярность данных направлений приводит к значительному перекосу на национальном рынке труда – в стране уже и так переизбыток юристов, филологов, менеджеров и всяческих политологов при явной нехватке инженеров и просто квалифицированных работников. С другой стороны, резкое повышение цены на обучение может привести к оттоку студентов и финансовому проседанию вузов, прежде всего региональных. Например, в Центральноукраинском педагогическом университете стоимость годового обучения по специальности «Право» для степени «Бакалавр» сегодня составляет чуть более 12 тысяч гривен, по специальности «Журналистика» – 9200 грн. Что говорят по поводу более чем двукратного возможного повышения стоимости этих специальностей в самом педуниверситете?

– Если это решение будет принято, главный удар нанесут по студентам, идущим на 1 курс, – отмечает проректор ЦГПУ им. Винниченко Евгений Клоц. – Сейчас у нас ситуация такова: около 70% студентов, учащихся на коммерческих специальностях, пишут заявления на оплату обучения помесячно. Это значит, что у их семей недостаточно денег, чтобы оплатить сразу весь год обучения, – на так называемых топовых специальностях это чуть менее 15 тысяч гривен в год. Для сравнения, бюджетные специальности финансируются, исходя из суммы около 32 тысяч гривен в год на одного студента. Некоторые столичные вузы уже сейчас принимают абитуриентов на коммерческую основу, указывая цены наравне с бюджетными, – такова их политика. Для столичного вуза 23-25 тысяч в год – средняя плата за обучение. Но мы – региональный вуз, большинство наших студентов – жители районов, где финансовые возможности населения несравнимо меньше, чем в столице. Если решение о повышении минимальной стоимости обучения все-таки будет принято, для вуза это означает постепенное, довольно значительное сокращение специального фонда. Сегодня треть преподавательских ставок финансируется за счет средств спецфонда. За ними стоят более сотни реальных людей – преподавателей и научных сотрудников. Предполагаю, что уже через год нам придется сокращать количество ставок – это значит, что часть этих людей останется без работы. Нам вряд ли удастся восполнить эти потери за счет других специальностей, потому что, например, на физику и математику даже на бюджетную основу идет мало студентов. На популярные специальности, такие, как иностранные языки, существуют ограничения – мы не можем набрать на них много студентов.

В Центральноукраинском национальном техническом университете наряду с широким перечнем технических специальностей также преподают экономические и финансовые – «Учет и налогообложение», «Менеджмент», «Международные экономические отношения», «Маркетинг» и другие. Средняя цена обучения – чуть более 13 тысяч гривен в год.

– Я надеюсь на последовательную политику государства в этом плане, – отмечает ректор ЦНТУ Михаил Черновол. – Проект рассчитан на вступление в силу с 2020 года, а сейчас в Минобразования обсуждается новый механизм финансирования вузов. Сейчас за счет государства финансируются только выплата зарплат преподавателям и коммунальные услуги. Все остальные расходы университет должен оплачивать самостоятельно за счет спецфондов. Средняя стоимость обучения студента на гососнове в ЦНТУ сейчас обходится примерно в 36 тысяч гривен – повторюсь, в эту сумму входят только зарплата и коммунальные услуги. Поэтому данный шаг министерства вполне логичен – цена коммерческого обу­чения не может быть ниже его себестоимости. Но не все студенты смогут эту сумму заплатить. Поэтому, если постановление будет принято, следует закономерно ожидать сокращения количества студентов, а вслед за ними и ставок преподавателей. Для них это будет плохая новость. С другой стороны, хочу вам привести один интересный пример – Национальный фармацевтический университет в Харькове вообще отказался от государственной основы. Средняя стоимость обучения в нем – 45 тысяч в год, руководство вуза решило, что работать с государством просто невыгодно. К сожалению, это скорее исключение из правила.

В Кропивницком, кроме государственных, работают и полностью частные вузы. Скажется ли это решение на них?

– Пока неясно, какие именно вузы затрагивает это решение МОН, – все или только государственные, – отмечает ректор Экономико-технического института им. Эльворти Игорь Василенко. – Это важный аспект. С одной стороны, качественное образование дешево стоить не может, это общепризнанный факт. С другой же стороны, есть ограниченные финансовые возможности студентов. Многие наши студенты оплачивают обучение помесячно – это значит, что заплатить за весь год обучения они не могут. Мы можем держать относительно невысокую цену на наши специальности благодаря тому, что у нас есть меценаты, прежде всего фонд Эльворти. У других частных вузов ситуация иная, и если МОН решит обязать повысить стоимость обучения для всех, то частные региональные вузы ждут тяжелые времена. Если говорить начистоту, мы в ближайшее время собирались повышать стоимость обучения, но не настолько радикально, как предлагает Минобразования, а в пределах 2-3 тысяч гривен в год. Если решение МОН касается только государственных вузов, частные, наоборот, от этого выиграют, поскольку смогут предложить более низкую цену. Однако в этом случае министерству нужно будет озаботиться контролем качества образования. Например, есть частные региональные вузы, готовые обучать юристов за 6 000 гривен в год – это очень маленькая сумма, вызывающая вопросы. Но если это решение коснется всех – и частных, и государственных, – то большинство частных вузов не сможет работать в таких условиях.

Честно говоря, ситуация с высшим образованием в нашей стране несколько парадоксальна. Работодатели требуют «корочку», а это, в свою очередь, порождает спрос. Плюс перекос в сторону гуманитарных специальностей и массовое явление, когда выпускники вузов не работают по специальности. В развитых же странах высшее образование – это путевка в элиту с соответствующей стоимостью. На то ведь оно и высшее…