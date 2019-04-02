Жадан вкотре «порвав» Кропивницький

29 березня в Кіровоградській обласній бібліотеці для юнацтва ім. Маланюка культовий письменник, поет та музикант Сергій Жадан презентував нову збірку поезії «Антена». Збірка є частиною трилогії, дві попередні її частини – «Життя Марії» і «Тамплієри» – він презентував у Кропивницькому раніше.

Після декламації обраних віршів Жадан відповідав на питання слухачів.

– Якщо колись буде створено музей Сергія Жадана, як він виглядатиме?

– Я сподіваюсь, там будуть бар, безкоштовний вай-фай, і, сподіваюсь, там буде багато книжок, і, сподіваюсь, їх там будуть красти. Знаєте, в усіх цих жартах є лише доля жарту. Є така визначна постать – Святослав Помаранцев, президент Міжнародної літературної корпорації MERIDIAN CZERNOWITZ, який розвиває літературний рух на Буковині. Він – людина практична, на відміну від мене, він уже думає про музей. Він приїжджає раз на рік до мене додому та забирає все, що є: рукописи, блокноти, він уже готується. У Харкові, у літературному музеї, я працював і навіть якийсь час жив, тому що поєднував посади молодшого наукового співробітника та вахтера. Я спускався зі свого кабінету вечері на вахту й там сидів до ранку. Там є моя кімната, вони там зараз проводять екскурсії.

– Звідки ростуть ваші вірші? – мабуть, одне з питань, які найчастіше задають поету.

– Вони ростуть з нашої прекрасної реальності. Те, що ти бачиш, особисто проживаєш, те, що болить або тішить. Тут у новій книжці 80 текстів, вони різні, багато про любов. Книги, які вийшли починаючи з 2015 року – і «Життя Марії», і «Тамплієри», і «Антена», – писалися доволі в короткий термін. Вже сформувався новий рукопис книги, проте цього року видаватися він не буде.

– Наскільки окупився фільм «Дике поле» за вашим сценарієм у прокаті?

– Провалився в прокаті. Його показували у великих містах два тижні, у маленьких містах тиждень у доволі незручний час, і навіть попри це він зібрав якусь суму. Для мене це незрозуміло, держава з бюджету, наших податків фінансує кіно, причому фінансує доволі серйозно, а потім ніхто не може це кіно подивиться. Та я й надалі готовий продовжувати працювати як сценарист. Після того як вийшло «Дике поле», ми з режисером обговорюємо, щоб зняти наступний фільм. Будемо знімати або «Інтернат», або є ідея написати окремий оригінальний сценарій.

– Ви долучились до акції «ГолосуйНеПоПриколу».

– Я не підтримую 38 кандидатів (нагадаємо, розмова була перед виборами. – Авт.). Акція «ГолосуйНеПоПриколу» не спрямована проти чи на підтримку конкретного кандидата. Чим мене лякають вибори, так це тим, що українці страшенно емоційно до них підходять, підтримуючи того чи іншого кандидата, заперечуючи вибір інших. Ніхто навіть не намагається прочитати програму свого кандидата чи кандидата-опонента. У принципі, обирають білборди, а не майбутнє на п`ять років. Я саме такий сенс вкладав у цю акцію – поставитись трішки відповідальніше, не як до жартів чи пригоди, а спробувати уважніше проаналізувати дії свого кандидата.

Після творчої зустрічі був концерт у клубі «Фьюжн». Зал був повнісінький! «Жадан і Собаки» (це повна назва гурту. – Авт.) вкотре довели, що не обов’язково бути Тіною Кароль чи Світланою Лободою, не треба, щоб твої пісні щодня показували на провідних телеканалах. Справжнє мистецтво свого слухача й глядача знайде саме.

Геннадій Рибченков, «УЦ».