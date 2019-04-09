О тех, кто НЕ вышел в финал

Все внимание СМИ теперь к финалистам президентской гонки. О всех остальных – или хорошо, или никак. Несправедливо как-то получается, люди старались, напрягались, тратились. Наши эксперты попробовали эту несправедливость исправить.

Кто из кандидатов в президенты, не вышедших во второй тур голосования, удивил/разочаровал вас? И чем именно?

Геннадий Рыбченков, журналист:

– Более всего меня удивил, конечно же, кандидат в президенты Роман Насиров, который когда-то был главным фискалом и мытарем страны. За него по всей большой Украине проголосовало аж 2 тысячи 582 человека. Кто эти люди?.. Ну ладно, сам кандидат, жена, теща с тестем, мама с папой, кумовья, ну пару десятков человек, которых он продвинул по службе в свое время. А остальные?!

Роман Михайлович внес залог в два с половиной миллиона гривен. Ему голоса избирателей достались дороже всего! 2,5 миллиона вложить, чтобы получить 2,5 тысячи голосов. То есть каждый голос ему обошелся почти в тысячу гривен! Молодец. Талант. Перспективный.

Казалось бы, этого человека знает вся страна – помните, как он в суде под клетчатым одеялом изображал смертельно больного? Не у каждого актера так получится. Его обошел даже кандидат Сергей Носенко, в списке второй снизу, на пятсот голосов больше взял, директор фирмы по оценке имущества в самих Броварах, Ирпене, Ржищеве, Боярке и Фастове! Загадочная украинская душа…

Андрей Богданович, тележурналист, блогер:

– Разочаровал до крайней степени досады Анатолий Гриценко. Вот как он умеет быть настолько скучным в своей предвыборной программе и безликим в послевыборной жизни? Как можно было растерять (впрочем, в который раз?!) свой электорат? Как можно было проиграть даже медведчуковскому Смешко, который был вялым всю гонку?

Удивили Бойко с Вилкулом. Они заставили задуматься о том, что в стране, где идет война, есть большой процент людей, готовых поддержать врага и оккупанта. Это говорит о слабой контрпропаганде российским СМИ и коллаборантам.

Удивила Юлия Тимошенко. Падение с первого места на третье – это приличный удар и по перспективам «вечно второй», и по шансам на победу в парламенте.

Разочаровал Ляшко. Громкая кампания превратилась в тихий финиш. И не поймешь, то ли так и было задумано Ринатом Леонидовичем, то ли Ляшко – главное разочарование Ахметова. Но все эти размышлизмы в сравнении со вторым туром – детские забавы. Вот где важно, кто удивит, а кто кого разочарует. 21 апреля нужно будет крепко думать. От смеха до слез – короткий путь.

Руслан Стадниченко, политолог:

– Виділю ТОП-трійку розчарувань. Третє місце – Вілкул. Попри гучну опозиційну риторику та об’єднання з Мураєвим, кандидату не вдалося консолідувати виборців півдня й сходу, не стало сил набрати 5% (електоральний орієнтир на парламентську кампанію), та ще й, на додачу, програв заклятому конкуренту Бойку майже в три рази.

Друге місце – Анатолій Гриценко. Це унікальний представник віт­чизняного політикуму, у якого все падає в самий відповідальний момент. Не допомогли зняття на його користь Садового й спроби зіграти на військово-патріотичній тематиці. На останок, не відбувшийся диктатор якось ріденько процідив виправдання, чому він підтримав Володимира Зеленського й таким чином поставив жирну крапку на своїх президентських амбіціях.

Перше місце, абсолютне – Юлія Тимошенко. Третій раз, черговий фарс, проліт у профіль і анфас… Таким недолугим передвиборчим технологіям може позаздрити хіба що Кошулинський і клон ЮВТ – Тимошенко №2. Фальстарт з «новим курсом», дублювання президентських стратагем (мова, армія, віра), застаріле позерство та критиканство, невміла експлуатація місцевої партійної мережі… Можливо, Леді Ю винесе урок і хоча б перезавантажить своє столичне оточення й імідж передбачуваної політичної величини.

Янина Соколовская, журналист, редактор, политический эксперт:

– Удивил Олег Ляшко своей напористостью и эффективностью кампании. Хотя его электорат общипал некто Зеленский. Окончательно разочаровал Анатолий Гриценко, который воистину подтвердил свой статус непроходного (вот уже человек сам себе карму придумал).

Порадовала Юлия Тимошенко, которая смирилась со своим проигрышем, хоть и не сразу, заявив о якобы фальсификациях. В принципе, характерное отличие первого тура – отсутствие фальсификаций, которое мы можем наблюдать даже в том, что военные части, тюрьмы и психбольницы впервые не проголосовали за действующего президента. Ранее они всегда были стойким электоратом для всех присных властей.

Даша Романская, блогер, медиатехнолог:

– Разочаровал Смешко, удивил Тимошенко, который Юрий.

Игорь Смешко изначально мною воспринимался как ещё один «хороший, но непроходной». В его выдвижении меня смутила слишком открытая поддержка со стороны Гордона. Потом удивил результат в 6,04%. Это много для кандидата с никакой предвыборной кампанией. Но всё разложилось после медийной перепалки Янины Соколовой и Дмитрия Гордона. Если вкратце, то в программе Соколовой прозвучало следующее: Смешко – проект Медведчука, Гордон пиарит Смешко по указанию Медведчука, на каналах Медведчука. И да, я критично отношусь к любой информации из телевизора, тем более, что озвучил всё это тоже не случайный кандидат в президенты Геннадий Балашов. Но такой вариант многое объясняет. Я давно задавалась вопросом, почему Гордона так много на «112-Украина» и Newsone, в качестве ведущего и гостя, обязательно в прайм-тайм. Его открытая агитация за Смешко запутывала меня ещё больше, но теперь – нет. А разочаровало то, что Игорь Смешко оказался не ещё одним «хорошим, но непроходным». Его задача была – оттянуть голоса у Гриценко. И, к сожалению, ему это здорово удалось.

Ну а из «весёлого» – Юрий Тимошенко удивил так удивил. Явный технический кандидат набрал голосов больше, чем не вылезающий с «1+1» Александр Шевченко, экс-глава СБУ Валентин Наливайченко и почти в 10 раз больше, чем Каплин, который обещал газ в 4 раза дешевле. Можно, конечно, списать на невнимательность избирателей. Но забавно, как один абсурд лихо обошёл другой, в который к тому же вбухали кучу денег.

Юрий Смирнов, литератор:

– Все кандидаты, кроме победителей первого тура, поразили полным отсутствием новых идей. Такое ощущение, что они не атаковали новые электоральные вершины, а с самого начала обороняли свои скромные Шипки. Даже дерзкий вояж Бойко в компании Медведчука к российскому премьеру выглядел по форме нафталиновой поездкой директора советского завода в московский главк.

У Юлии Владимировны и ее бессменной, к сожалению, команды совсем иссякла энергия, в том числе и мыслительная. Нудно, бессмысленно, в чужих кильватерах. Результат не заставил себя ждать. Уверен, парламентские выборы для БЮТ будут еще печальнее.

Гриценко растерял все на финише. Потому что продолжал тупо ездить по областям и выступать с правильными, но низкорейтинговыми речами. Человек не понимает, что сейчас не 98-й год. А прекрасный поствыборный ход с отказом от будущего участия в выборах президента приведет к очередному непопаданию его партии в парламент.

Бойко мог выйти во второй тур, но, пожалуй, не хотел. Все эти истории с расколами в Оппоблоке, конечно, ничего ему не прибавили, но он и сам не старался. Медленно, неповоротливо, без огня.

Прагматичный Ляшко на эти выборы откровенно забил болт. Завод пожарных машин будет работать при любом президенте.

Про остальных и писать нечего. Смешко – тоска страны по Путину, все уменьшающаяся. Наливайченко – тоска по Смешко. Кошулинский – не политик президентского калибра, неяркий и невнятный. Националистам надо было выдвигать Ларису Ницой, последнее прибежище патриотизма.

Все остальные кандидаты, как по мне, не стоят упоминания. Были – и нет их.