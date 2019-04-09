«Шо, наголосували вчора?»

Саме таким саркастичним запитанням почав свій виступ у Кропивницькому 1 квітня відомий український шоумен Сергій Притула. Його шоу «Вар’яти» вже традиційно зібрало в залі обласної філармонії аншлаг – із приставними навіть не стільцями, а рядами, шаленими оваціями, неймовірною енергетикою та смачнючим, хоч і неабияк підперченим, українським гумором.

Зрозуміло, що багато хто у той вечір – перший після виборів – чекав від гострого на язик Притули, відомого своєю патріотичною позицією та волонтерською діяльністю, тексту про нинішній вибір українців. І він цей текст видав у перші ж хвилини. Хоча потім, наприкінці концерту, зізнався: заготовка була зовсім іншою, але емоції взяли верх.

Артист і волонтер, як не намагався, але не зміг до кінця приховати власне розчарування результатами голосування: «Добре-добре, ми подивимось, як ви потім будете ржати…» До речі, головний вар’ят країни разом із колегами обирав президента в Черкасах: на цей день саме тут був запланований концерт артистів, тому вони заздалегідь подбали про відкріпні та «приписались» на одній із черкаських виборчих дільниць. «Але виявилось, що нас мало», – натякнув Притула на свої політичні вподобання з огляду на попередні результати голосування українців.

Щодо самого процесу нинішнього волевиявлення, то гострих характеристик гуморист не шкодував:

«Так, ми, “Вар’яти”, зазвичай не жартуємо про політику, але цьогорічні вибори – це просто істерика. Коли ЦВК відзвітувалася, що в нас 44 кандидати, я так ржав, шо капєц. Я як узяв учора той бюлетень – та я навіть на рибі (на рибалці. – Авт.) такого не показував (характерно розводить руками). Багатьох кандидатів я навіть і не знаю. Але зрозумів одне – у нашій країні сходити у президенти – це все одно що за батоном. Там пішли всі: хлопи, баби, старе, мале, дурне, слабе, коні, люди… Особливо я угорав із чувака, який поїхав на економічний форум в Давос і там… натирив шапок! Які, взагалі-то, роздавали безкоштовно. На жаль, я не мав його номера, щоб позвонити та сказати: вже був один такий, який шапки крав, – не повторюй його помилок…»

Напівжартома він розповів і про те, чому не балотувався сам, на відміну від одіозного колеги по цеху: «Отже, на ті вибори пішли усі, хто хотів. То мене стали питати: Притула, а чого ти не балотувався? От я й замислився: дійсно, а я чого не пішов? Усі пішли, а я нє… І кажу собі: Серьожа, ти ж маєш усе, щоб балотуватися. По-перше, мені вже більше ніж 35. По-друге, я громадянин України. І я точно 10 років тут живу. І в мене є два мільйони, щоб внести за кандидатство. Дякую, пацани, і у вас такі гроші будуть колись! (репліка за куліси. – Авт.). Як і кожен кандидат, який себе поважає, я маю офшор – реально, вивожу капітал з Києва до мами в Збараж: дуже вигідно, нульова відсоткова ставка! Мені дійсно подобається: “Я і команда ЗЕ”. Але і в мене є ініціали – Притула Сергій Дмитрович. Отже – ПеСДе. Всьо. В країні вже 28 років “песде”, а тут ще і я… Тому я вирішив: хай вони усі зараз балотуються, понабивають гулі на голові. А я подивлюся: якщо за наступну каденцію в країні нічого не поміняється, я повертаюся, збираю команду і робимо їм усім “песеде!”».

Не оминув язикатий вар’ят можливості потролити фаворита нинішніх виборів: «От дивіться, Володя Зеленський – пішов на вибори та пересрав малину всім. І як же ж талановито! Дивіться. Каже: “у мене є команда”. Питають: хто в ній? Виявляється, неважливо! І при цьому чувак набирає 30 відсотків».

Було й іще кілька реприз на тему виборів – більш або менш вдалих: про одну легко впізнавану кандидатку, яка агітує за себе навіть на об’їзній, або про кандидата, який намагається дізнатись у власній агітпалатці про свою програму.

А якщо серйозно, то, нагадаємо, Сергій Притула та його хлопці ледь не з початку війни волонтерять для нашого 3-го полку спецпризначення, тут вони – постійні гості. Цього разу, як розповів наприкінці концерту артист-волонтер, кошти від концерту в Кропивницькому підуть на користь реабілітаційного центру для бійців АТО «Крок назустріч» у м. Тернопіль, який «Вар’яти» власним коштом утримують з червня 2015 року.