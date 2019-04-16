«Кто не рискует – не выходит в финал»

Ну что, держим кулаки? Певец-самородок из Знаменки Андрей Хайат достиг последней ступени на пути к победе в шоу «Голос країни».

В минувшее воскресенье состоялась полуфинальная битва на проекте «Голос», и по результатам зрительского голосования в финал прошли всего четверо участников: Оксана Муха (ее уже назвали «реинкарнацией» Квитки Цисык), Карина Арсентьева, Виктория Олейник и Андрей Хайат. Как всегда, наш земляк выступил с украинской песней, однако в этот раз он вместе со своим тренером Тиной Кароль решился на эксперимент и исполнил композицию группы KAZKA «Плакала». В эфире «Голосу» Хайат сознался, что ему уже стали поступать звонки от продюсеров с различными заманчивыми предложениями, однако пока он не согласился ни на одно, поскольку все они имели неприемлемое для него условие: отказаться от исполнения украинских народных песен. «УЦ» удалось получить эксклюзивный комментарий от самого Андрея:

– Я пока нахожусь в некотором эмоциональном ступоре. Когда я шел на «Голос», совершенно не рассчитывал на финал. Все произошло благодаря большой поддержке зрителей, которым понравилось то, что я делаю. Если бы не зрительская поддержка, не дошел бы до финала. Думаю, что эту поддержку я получил, потому что пришел на проект с миссией – нести украинскую культуру и украинскую музыку. В то же время не могу сказать, что «Голос» – это главное событие в моей жизни. Это хороший старт, способ стать узнаваемым. Но я не собираюсь на этом останавливаться – сейчас готовится к выходу мой первый сольный альбом. Предложения от продюсеров действительно поступали, и я отказывался, потому что они требовали отказаться не просто от украинской песни – нужно было отказаться от Украины, от украинского языка. С такими условиями я не могу согласиться, потому что это часть моего творчества и жизни, которую я не могу от себя отрезать. KAZKA – это был большой эксперимент, на который мы с Тиной шли, понимая, что риск высокий: этот номер вызовет либо фурор, либо неприятие. Но кто не рискует, тот не выходит в финал…