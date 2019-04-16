Первый в Кропивницком ФАМ

В эти выходные в областном центре впервые состоялся Форум активной молодежи, который успешно провела ОО «Перспектива молоді». Около полусотни активных, талантливых ребят бесплатно учились развивать свой творческий потенциал и реализовывать интересные общественные проекты для родного города. Специально для этого были приглашены тренеры из Киева, Харькова и других городов Украины.

«Мы знаем, что есть много активной молодежи, которая хочет перемен, но боится сделать первый шаг и стать общественным деятелем. Именно поэтому мы решили организовать мероприятие, где есть возможность получить новые знания, базовые навыки для ведения общественной деятельности и создания полезных проектов», – рассказывает председатель ОО «Перспектива молоді» Дмитрий Бабак.

Самыми яркими были интенсивы об этическом лидерстве, тайм-менеджменте, по написанию, продвижению социальных проектов и методам привлечения общественности к городским инициативам. По сути, это универсальные знания, которые можно применить не только в общественном секторе, но и в учебе, построении карьеры.

«Я успел попробовать себя во многих сферах и прошел путь от члена организации до руководителя 800 волонтеров всеукраинской организации ФРИ. Этот опыт был получен в различных сферах. На форуме в своем блоке по этическому лидерству я пытался передать этот опыт молодым людям. Когда представители молодежи после ряда таких форумов и тренингов становятся через несколько лет успешными бизнесменами, работают в органах местного самоуправления, они остаются активными, но теряют определенные ценности, которыми обладали, когда были общественными активистами. Вот об этом ценностном измерении важно говорить с ребятами именно сейчас», – считает член совета старейшин Фундации региональных инициатив Александр Ткачинский.

«Молодежь города очень активная, мы много интересных вещей успели обсудить. Мы учили написанию проектов, что будет особенно социально полезным для нашего города. Чувствовалось, что молодежи интересен проектный менеджмент. И в этом деле важно правильно поставить цель, оценивать результаты проекта, проводить анализ. Это базовые вещи, которые необходимы для каждого юного общественного деятеля», – утверждает вице-президент городской организации международной молодежной организации AIESEC Дмитрий Богданов.

В конце мероприятия все участники получили дипломы об участии в форуме. Поздравил городских активистов и общественный лидер, председатель ОО «Перспектива міста» Артем Стрижаков.

«Здорово видеть запал в глазах и искреннее желание нашей молодёжи развивать родной город! Форум активной молодёжи, который впервые организовала ОО “Перспектива молоді”, дал подающим надежды ребятам много новых знаний, идей и мощный заряд двигаться вперёд. Уверен, скоро мы увидим результаты молодёжного форума в интересных и полезных общественных проектах».