Юбилейный, пасхальный, благотворительный

Пасхальный благотворительный аукцион, состоявшийся в среду в Кировоградском областном художественном музее, был отмечен сразу несколькими знаковыми событиями.

Во-первых, он был юбилейным – прошел уже в десятый раз. Во-вторых, его организаторы впервые обратили внимание не на областные, а на городские учреждения медицины – шефство взяли над Кировоградской городской больницей скорой помощи (по старой памяти жители города называют ее 4-й больницей). В-третьих, организаторы поставили перед собой весьма амбициозную цель: приобрести для больницы крайне необходимое оборудование – дефибриллятор. Средняя цена данного агрегата – около 120 тысяч гривен.

– Мы – ургентная больница, которая круглосуточно оказывает необходимую помощь любого характера – от хирургической до кардиологической, – отметил главврач городской больницы скорой помощи Руслан Иванов. – Мы выполняем любые, в том числе самые тяжелые ургентные хирургические вмешательства.

Для руководства больницы скорой помощи внимание со стороны меценатов Пасхального аукциона явно было очень приятно, и потому на само мероприятие пришла целая делегация: кроме собственно главврача в зале присутствовали его заместители – Валерий Скороход, Валерий Заремба и Елена Бондарь. Все они не только произносили благодарственные речи, но и напрямую участвовали в торгах. Так, Валерий Семенович Скороход приобрел две картины, еще одна досталась Валерию Павловичу Зарембе.

Новыми лицами на Пасхальном аукционе стала известная медицинская чета города – начальник управления здравоохранения горсовета Кропивницкого Оксана Макарук и ее супруг, заместитель главврача Кировоградского областного онкодиспансера Игорь Макарук. Они также активно участвовали в торгах, причем нередко схлестывались со своими же коллегами из больницы скорой помощи в борьбе за понравившиеся картины. В общем, оказалось, что кировоградские врачи хорошо разбираются не только в своей непосредственной работе – лечении людей, но и в искусстве.

– Я по-новому посмотрел на своих коллег, – отметил в своем финальном выступлении Руслан Иванов. – Как правило, я вижу всех этих людей в белых халатах и в рабочей обстановке. Сейчас я увидел их в совсем ином свете. На этом аукционе, в этом прекрасном музее мы все не только приняли участие в важном для нас всех деле, но и просто отдохнули душой.

Незримо присутствовал и постоянный меценат аукциона, экс-главврач Кировоградского онкодиспансера и народный депутат Украины Константин Ярынич. Он не смог присутствовать лично и не торговался за картины, но выставил на продажу один из экспонатов своей коллекции (ставший, кроме всего прочего, еще и лотом с самой высокой стартовой ценой) – юбилейную медаль, посвященную 80-летию Петра Оссовского работы известного кировоградского медальера Вячеслава Попова.

Еще один новый и неожиданный участник торгов – руководитель пресс-службы Кировоградской обл­госадминистрации Юрий Солтык.

Присутствовали (явно или заочно) и завсегдатаи аукциона – бизнесмены Руслан Згривец и Людмила Шубина, глава Новоукраинского горсовета Александр Коринный. Но многие кресла в зале оказались пустыми – не смогли участвовать в торгах руководитель Кировоградской торгово-промышленной палаты Ирина Саенко, политик Александр Дануца. Задолго до завершения аукциона пришлось покинуть зал еще одному постоянному покупателю – главе областного общества армян Тиграну Хачатряну. В день аукциона армянская община отмечала 104-ю годовщину геноцида.

Видимо, из-за отсутствия постоянных участников часть лотов не была продана. Не нашла своего хозяина работа Юрия Ботнаря «Догорающий октябрь» – ее предоставила на аукцион семья художника, умершего в 2016 году в результате тяжелой болезни. Картину «Ирисы в кувшине» предоставил Анатолий Кимнатный, но на нее тоже покупателя не нашлось. Невостребованной также оказалась картина Анатолия Кравченко, созданная на пленэре на хуторе «Надія». Однако Виктория Талашкевич, бессменный организатор Пасхального благотворительного аукциона, заверила нас, что все эти полотна обязательно найдут своих хозяев в ближайшие дни.

– Я всегда говорю людям, предоставившим свои художественные работы на аукцион: если вашу картину не купили, это не значит, что она плоха. Это значит только то, что она не нашла своего покупателя, – отметила Виктория Талашкевич.

Юбилейный аукцион был отмечен также большим количеством коллективных работ. Благодаря им мы узнали, что в нашем городе работают несколько художественных студий. Так, дети из студии «Совушка» сообща нарисовали картину «Летнее утро», а купила ее Людмила Шубина за 1500 грн. Сразу две художественные работы были связаны с Центральноукраинским педагогическим университетом – одну коллективно писали студенты, а другую – выпускники факультета искусств. Свое видение творчества Ван Гога представила арт-студия «Индиго» – картину «Звездная ночь Ван Гога» ученики студии делали к юбилею великого художника.

Традиционно спросом пользовались полотна, предоставленные Сергеем Дригой и Сергеем Шаповаловым. Картину последнего приобрел давний поклонник творчества Шаповалова Руслан Згривец, взвинтив цену со стартовой в 4 тысячи гривен до целых 7 с половиной.

Несколько полотен с Пасхального аукциона поехало прямиком в больницу скорой помощи. Две из них – акварель «Пчелка» авторства своей дочери Марии Тарасовой и коллективную работу «Ода к радости» – подарила учреждению Людмила Шубина. Забавно было наблюдать, как ошарашенные врачи решали, где разместить полотна. «Оде к радости» достойное место нашли сразу – картина украсила приемный покой больницы.

Согласно предварительным итогам аукциона, организаторам удалось собрать почти 70 тысяч гривен. К сожалению, для достижения поставленной цели (напомним, это дефибриллятор для отделения реанимации) этой суммы недостаточно. Но мы надеемся, что к моменту выхода номера в печать она уже будет собрана: кроме собственно продажи картин на Пасхальном аукционе, организаторы инициировали сбор средств на банковскую карту (карта Монобанка 5375 4141 0701 6726), так что каждый может поучаствовать в добром деле в меру своих материальных возможностей.