Кому в малых городах жить хорошо

Судья Знаменского горрайонного суда Александр Проценко продал японский джип на 200 тысяч дороже, чем брал его 5 лет назад. И купил нового «немца» за астрономические для рядового обывателя деньги – сумма более чем втрое превышает официальные доходы семьи служителя Фемида за прошлый год.

Ничего личного – все данные есть в реестре электронных деклараций. В частности, информация о покупке кроссовера Volkswagen Touareg за 2,06 миллиона гривен в виде сообщения о существенных изменениях в имущественном состоянии была внесена им в государственный реестр 25 апреля. Накануне Дня труда. И тут же попала в зону внимания медийщиков.

– Судя по прайсам официальных дилеров Volkswagen, купил судья автомобиль в комплектации R-Line 3.0 V6 TDI, которая включает в себя дизельный или бензиновый двигатель, 8-ступенчатую коробку передач, адаптивный круиз-контроль с Front Assist, ассистент удержания полосы движения Lane Assist, легкосплавные диски Sebring R19, кожаный салон Vienna и много других «примочек», – в частности, написал на одной из блог-площадок журналист-расследователь Павел Лисниченко.

За день до официального приобретения автомобиля Александр Проценко подал в реестр сообщение о продаже движимого имущества на 800 тысяч гривен.

– Ориентируясь на декларацию судьи по 2018-му, можем констатировать, что речь идет об Infiniti qx70 2013 выпуска, которая на момент покупки в 2014 году стоила более 600 тыс. гривен. Таким образом, попользовавшись автомобилем более 5 лет, судье, очевидно, удалось выручить на его продаже почти на 200 тысяч больше затраченной в свое время суммы, – подсчитал Лисниченко.

Но если это можно списать на скачки курса доллара в 2014-м, то сумма задекларированных судьей и его супругой официальных доходов за прошлый год составляет всего 600 тысяч. Из них 341 – зарплата судьи Проценко, больше 55 тысяч – пенсия, еще 70 тысяч – официальный доход от предпринимательской деятельности его супруги и еще 150 тысяч – доход от продажи неизвестного движимого имущества. Неизвестного, потому что, кроме упомянутого джипа Infiniti, в 2017-м судья ценного движимого имущества не декларировал.

– Кто теперь в нашей стране захочет быть учителем или врачом? С такими сделками судья – самая крутая профессия, – прокомментировал ситуацию тележурналист Андрей Богданович в авторском видеоблоге «Погляд». – Просто чувствуешь себя, как вареник в сметане. И в масле. И в сыре. Во всем… Господи, пошли нам наконец-то судебную реформу!

Впрочем, некоторые муниципалитеты Кировоградщины, распоряжаясь деньгами горожан, похоже, стараются не отставать от представителей «крутейшей» профессии, официально живущих за деньги налогоплательщиков же. Так, в январе управление делами Александрийского горсовета объявило публичный тендер на покупку кроссовера Renault Captur ожидаемой стоимостью 600 000 гривен, а еще через месяц – Nissan Quashqai ожидаемой стоимостью 570 000 гривен. Без публичных пояснений от мэрии по поводу того, какие конкретно транспортные потребности чиновников должны удовлетворить именно такие авто и чем не подходят, скажем, «Ланос» или «ЗАЗ Forza».