Лидия Забилястая: «Не уявляю, як я могла б відділити себе від Кіровоградщини»

Всеукраинский фестиваль «Травневі музичні зустрічі» завершился грандиозным оперным концертом, главной звездой которого стала наша землячка Лидия Забилястая. Она показала, что по-прежнему находится в великолепной сценической форме, а ее голос все так же силен и чист.

Финальный концерт «Зустричей» под названием Casta Diva собрал лучшие голоса Кировоградщины и не только. Вместе с Лидией Леонидовной в Кропивницкий приехали две ее ученицы. Напомним, Лидия Забилястая является профессором Национальной музыкальной академии Украины им. П. Чайковского, которую поклонники классической музыки до сих пор по старой привычке называют киевской консерваторией, и многие молодые певцы оперного жанра стремятся попасть к ней в класс. Изюминка Забилястой – так называемая итальянская манера пения, считающаяся эталонной в оперном искусстве. За плечами дивы – стажировка в Миланском театре оперы «Ла Скала». Великолепный финальный концерт с участием учениц, а также ведущих солистов Кировоградской областной филармонии Александра Безая и Анастасии Потоцкой (Безай) стал своеобразным подарком актрисы к 80-летию нашей филармонии. Несмотря на все титулы и достижения, Лидия Забилястая с благодарностью вспоминает свои первые шаги в певческой карьере, сделанные именно на этой сцене.

– Весь мій шлях так чи інакше пов’язаний з кіровоградською філармонією, я фактично навчалася, виступаючи на цій сцені, – отмечает певица. – Це моя рідна домівка – сценічна, творча. Я не уявляю, як би я могла відділити себе від Кіровоградщини.

– Чи хотіли б ви частіше навідуватися на малу батьківщину?

– Насправді я й так досить часто приїжджаю сюди, хоча, можливо, дещо змінився статус. Я тепер більше займаюся педагогічною роботою – даю уроки й майстер-класи, виступаю як член журі й так далі. Моя діяльність розширилася, але все одно я дуже вдячна цьому місту, що маю затребуваність тут як артистка.

– На одній сцені з вами виступали представники молодого покоління, ваші наступники у філармонії. Як ви особисто оцінюєте їхні досягнення?

– Я їх усіх знаю добре, бо це студенти нашої консерваторії. І я щаслива від того, що є таке продовження, є відгук, є покоління, що продовжує й примножує чудові сценічні й концертні традиції. Я насамперед рада з того, що піднявся академічний рівень солістів філармонії і взагалі музики завдяки наявності в Кропивницькому музичному коледжі симфонічного й камерного оркестрів, оркестру народних інструментів.

– Скажіть декілька слів про дівчат, що приїхали з вами.

– Вони – чудові учениці, що сьогодні принесли мені велику радість, показавши високий рівень. Їх обох об’єднує тонке відчуття музики, чудовий голосовий матеріал.

– Одна з ваших учениць приїхала навчатися з Китаю. Наскільки великим попитом користується українська академічна музична школа за кордоном?

– Наша школа досить затребувана, люди їдуть навчатися в нас із різних куточків світу. За кордоном дуже цінується саме наш процес освіти, викладачі, цінується робота, що ведеться в київській консерваторії.

– Важко потрапити в клас до Лідії Забілястої?

– Можу сказати лише, що бажаючих багато. А там – як складається.

У студенток Ангелины Игнатенко и Синь Тао все сложилось наилучшим образом. Ангелина отметила, что Лидия Забилястая – требовательный учитель:

– Лидия Леонидовна достаточно требовательная, но она вкладывает в нас свои силы, душу, свою любовь – столько, сколько ни один другой педагог не вкладывал в меня за всю мою предыдущую жизнь. Она за каждого из нас переживает, радуется нашим успехам. Она требовательная, но и очень заботливая. Я с самого начала хотела попасть в класс к ней.

Синь Тао приехала из Китая, по ее словам, сегодня в этой стране очень высоко ценят европейскую академическую музыку, опера – популярный вид искусства.

– Я хотела научиться петь по-европейски, поэтому приехала в Украину, – говорит она. – Украинская музыка хорошо зарекомендовала себя в Китае. Лидия Леонидовна научила меня так, что у меня теперь есть два голоса. Я умею петь в китайской манере и умею петь в европейской.

На сцене областной филармонии Синь исполнила арию Джоконды из одноименной оперы Амилькаре Понкьелли.

Главной героиней на заключительном концерте «Травневих музичних зустрічей» стала Ее Величество итальянская опера. На сцене филармонии звучали арии из «Тоски», «Манон Леско», «Джанни Скикки» Джакомо Пуччини, лучшие композиции из опер «Травиата» и «Сила судьбы» Джузеппе Верди в сопровождении симфонического оркестра Кропивницкого музыкального колледжа под руководством Ларисы Голиусовой. Каждый выход Забилястой публика встречала аплодисментами, а провожала ее криками «браво» и овациями. «Травневі музичні зустрічі» в нынешнем году завершились на высочайшей ноте.