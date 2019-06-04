Викинги проездом: «Мы пьем, но не каждый день»

Поездка «на заработки» из одной из самых благополучных стран Европы в Украину – не нонсенс. А тур финской музыкальной группы Event Relentless, играющей весьма популярный на Скандинавском полуострове мелодичный death metal, но недовольной домашним концертным графиком.

Играли в Кропивницком в прошлую пятницу, написали в «Фейсбук», что было здорово. Незадолго до выступления удалось коротко переговорить в коридоре гостиницы «Киев», расположившись на обшарпанном мягком уголке у открытого окна – в номере слишком жарко. Отвечали в основном вокалист Juho Raita и бас-гитарист Henri Soisalo. На условия не жалуются, говорят, прошлой ночью пришлось спать в машине.

– В Финляндии сейчас от 10 до 15 градусов, дождь все время и тучи… Поэтому хорошо быть здесь. Это как каникулы. Летние каникулы… Давай поменяем название на Summer Vacation Tour (англ. «Тур летних каникул»). Меняй сейчас!

– Финляндия отсюда выглядит, как страна, в которой хорошо жить (согласно кивают), почему делаете такую агрессивную музыку?

– Я не знаю, может, это как-то связано с погодой. Потому что… Все подавлены.

– Из-за холода?

– Да. Это довольно холодная страна, постоянно темно, наверное, поэтому люди делают много «металла» там. Если взять, к примеру, Испанию, где светит солнце… Они не делают хороший «металл», потому что недостаточно злые.

– Некоторые люди считают, что «металл» устарел, это музыка для «старичков»… По сколько вам?

– Двадцать три. Двадцать девять. Тридцать один.

– Вам не кажется, что интерес к «металлу» упал?

– Думаю, был такой период пару лет назад, когда он пошел на спад. Но сейчас, в Финляндии во всяком случае, он растет. Да, «новые металлические врата», новые музыкальные стили, все идет вверх, мне так кажется… Но «старички» всегда будут.

– Какой средний возраст ваших фанов дома?

– Где-то между 15 и 20. Конечно, есть люди, которым за 30. Но не старые. «Старые», в смысле пятидесятилетние. Не в Финляндии. Вчера в Киеве, кстати, толпа была достаточно молодой.

– Много ездите?

– За два года сыграли где-то сотню концертов в 12 странах. И два концерта в Финляндии. Я бы сказал, лучшие страны, где мы играли, – это Украина, Румыния и Сербия. Лучшие шоу были там. В Польше тоже хорошо. Играли в Латвии, Словакии…

– Лучшие, хорошо – в каком смысле?

– Люди действительно заведены, они прыгают, «качают» на протяжении всего шоу. В Финляндии, если пойдешь на концерт, там будут люди, но они будут вот такие (скрещивает руки на груди), «что такое полиция» (все смеются). Здесь они сходят с ума. Еще круто играть за границей, потому что это работа каждый день. В Финляндии концерты только по пятницам и субботам, в Словакии люди приходят на концерт, даже если он в понедельник.

– Это из-за того, что финны работают больше?

– Да, или учатся. И люди не ходят в бары по понедельникам. Разве что алкоголики. Нормальные люди не ходят.

– После Кропивницкого, куда поедете?

– У нас есть список. Я помню Киев и Одессу. Да, это те, что я помню, но другие так сложно выговаривать… (читает с экрана с акцентом, но по-украински) Кривий Ріг. В воскресенье мы в Николаеве. Запорожье, Кременчуг, Полтава…

– Вы рассчитываете на этом туре заработать?

– Да, конечно. Иначе мы бы этого не делали. В Украине, если сотня человек приходит на наше шоу, а один билет стоит 3-5 евро, мы получаем от 300 до 500 евро за выступление. Для нас очень дешево добираться сюда. У нас девять выступлений, поэтому… Мы вернем свои деньги. Не разбогатеем, поэтому после тура продолжим работать.

Финляндия – одна из стран, избирательную систему которой, с открытыми списками, приводят в качестве примера действенной «пилюли» от политической коррупции. Чтобы вывести парней на разговор о политике, спрашиваем, что слышали о наших недавних выборах.

– У нас особенно много не писали об этом. Только заметка: в Украине прошли выборы. Ничего больше. Когда это касается концертной деятельности, туров, мы не думаем ни о каких политических вещах, которые происходят там, куда мы едем. Просто фокусируемся на музыке и туре. Нас не касается, что происходит.

– Насколько вы политически активны у себя в стране, ходите на выборы?

– Большинство людей ходит. Недавно у нас были выборы, весь финский парламент переизбирали, около двух недель назад… Я не голосовал.

– У вас во время выборов такое же эмоциональное напряжение в обществе, все друг с другом спорят?

– Знаешь, политики в основном напрягаются. Есть люди, которые спорят, много. Это касается тех, кому есть дело до политики. Но людям, как мы, нам пох… политика. Никакого напряжения для нас.

На протяжении всей беседы попивают пиво из пластиковых стаканов.

– Что насчет алкоголя?

– (Дружный смех.) Почему ты спросил?

– Ну сейчас же мода на здоровый образ жизни…

– Ездить в туры – нездорово. Дома, в Финляндии, мы ведем здоровый образ жизни, не пьем пиво каждый день. Но в турах, когда мы здесь, это достаточно… (смеется). Пьем каждый день. Но в обычной жизни нет. Мы пьем, да, но не каждый день…