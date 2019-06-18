Шесть лет в долг

Еще в 2013 году при участии тогдашнего главы Кировоградщины Андрея Николаенко в Подлесном с помпой открыли овощехранилище «на 10 тысяч тонн», тогда писали – крупнейшее в Украине. Разбирательство в деле о банкротстве заказчика того строительства продолжилось на прошлой неделе в хозяйственном суде области.

Пикантных подробностей – полно: якобы поддельные документы и незаконная перерегистрация имущества, уголовные производства о мошенничестве и не только. По словам одного из учредителей кропивницкого ООО «Стокко» Сергея Каспича, торжественно открытое тогда – на самом деле недострой, за возведение которого его компании до сих пор должны около пяти миллионов гривен и который уже перебросили с баланса заказчика-банкрота на баланс другой фирмы. Каспич утверждает также, что оба юридических лица якобы связаны с семьей народного депутата Станислава Березкина.

– Схема, по которой наше предприятие было обмануто, стала нам известна во время долгих судебных споров. В 2011-2012 годах Олег Лысенко приобрел три земельных участка на территории Подлеснянского сельсовета Александровского района. Оформил на себя, свою жену и зятя. Далее было создано частное предприятие «Галант-Украина», которое заключило договор с нашим обществом о строительстве на этих участках овощехранилища, заключало договоры с предприятиями-подрядчиками и поставщиками. Почти одновременно было основано фермерское хозяйство «Агроэкохолод», на которое в дальнейшем без проведения расчетов с «Галант-Украина» передали объект незавершенного строительства и которое в настоящее время эксплуатирует это овощехранилище.

«Галант-Украина», не имея имущества и денег, не рассчиталось с нами, другими подрядчиками и поставщиками на общую сумму 5 миллионов гривен и признано банкротом. Его ликвидатором в феврале этого года составлен экспресс-анализ, где приведены установленные им признаки действий по доведению до банкротства, поскольку произошло намеренное ухудшение финансово-хозяйственного состояния предприятия вследствие безвозмездной передачи имущества и всех активов в пользу связанной стороны и непринятие любых мер по взысканию дебиторской задолженности.

– Какое отношение имеет семья Станислава Березкина к этим фирмам?

– Единственным учредителем «Галант-Украина» был Олег Лысенко, соучредителями «Агроэкохолода» – Лысенко и Андрей Татарченко, зять Станислава Березкина. Существует определенная история отношений с предприятиями, основанными Березкиным и Лысенко. Эти люди были партнерами, вместе строили бизнес по производству и переработке масличных культур. Мы больше десяти лет строили для них заводы по переработке сои, подсолнечника, возвели ряд других объектов. В 2011 году мы заключили договор на строительство в Подлесном хранилища, начали подготовительные работы. Но чем больше строили, тем меньше становились расчеты. Наши обращения к Лысенко ничего не давали, он ссылался на то, что ему «не дают деньги», и просил подождать и продолжать строительство. Мы за счет собственных и заимствованных у других наших заказчиков средств продолжали строительство овощехранилища.

После оформления на «Агроэкохолод» прав собственности на объект, наших обращений в суд и правоохранительные органы учредители обоих были изменены несколько раз. Вместо Лысенко и Татарченко в учредителях «Агроэкохолода» сейчас какая-то женщина из Новоукраинки. Финансировалось строительство через предприятия семьи Березкиных «Креатив», «Эллада», которые давали деньги, прогоняя их через частное предприятие «Галант-Украина».

– Есть документальные подтверждения, что деньги давали именно эти фирмы?

– Это есть в фискальных и банковских документах – на «Галант-Украина» были открыты счета в 22 банках по всей Украине. Чтобы отследить эти деньги, надо годами ездить по этим банкам. В конечном счете деньги с «Креатива» и «Эллады» заходили на «Агроэкохолод», а с «Агроэкохолода» шли на «Галант-Украина».

– Вы сказали, что хранилище было передано недостроенным и его эксплуатируют – каким образом?

– Мы начинали строительство овощехранилища емкостью шесть тысяч тонн. Это подтверждено декларацией о начале строительства, поданной той стороной. В процессе строительства, когда сторона заказчика поняла, что она не хочет с нами рассчитываться и намерена вывести этот объект, передать с баланса, она представляет новую декларацию – уже в 2014 году, хотя законом предусмотрено, что подается перед началом строительства, – и в ней пишет уже, что это овощехранилище на 10 тысяч тонн. В проекте с емкостью шесть тысяч должен был быть построен отдельно административный корпус с раздевалками, душевыми… Потом из проекта убирается это все, а вместо этого увеличивается емкость. Построено здание овощехранилища без админкорпуса, который по всем нормам должен обеспечивать работу этого объекта. Все эти вещи нашли отражение в акте оценки, который они заказали, там написано также, что само здание достроено на 85%. Проектной документации тоже нет – проектант предоставил в суд нотариально заверенные письменные показания о том, что проектную документацию им не передавали. Они не ввели объект в эксплуатацию, право собственности переоформили как на незавершенное строительство и проводят в нем хозяйственную деятельность по назначению. При полном бездействии всех контролирующих органов. Законами Украины предусмотрено, что, если объект не введен в эксплуатацию, его нельзя использовать.

– Истцом по делу, которое сейчас слушается в суде, является ликвидатор ЧП «Галант-Украина», какова ваша роль в процессе?

– Мы кредиторы ЧП «Галант-Украина» и инициаторы его банкротства – мы заинтересованы в том, чтобы должнику вернули незаконно, на наш взгляд, отчужденное имущество, чтобы он имел возможность с нами рассчитаться. Мы уверены, что во время передачи на баланс «Агроэкохолоду» недостроенного овощехранилища не заключались и не подписывались никакие договоры и акты. Когда по нашей инициативе эти вопросы поднялись в судебных заседаниях, начали появляться копии документов, оформленных задними числами. Мы доказываем в суде, что эти документы фиктивные, составленные и подписанные уже при рассмотрении дела о банкротстве. Во время судебных заседаний мы ходатайствовали о предоставлении оригиналов этих документов и назначении судебной экспертизы, суд выносил соответствующие постановления, представитель ФХ «Агроэкохолод» их не предоставил, зато вообще прекратил участвовать в заседаниях.

– Вы обращались и в правоохранительные органы?

– В сентябре 2016-го по сообщению нашего общества о преступлении в Единый реестр досудебных расследований были внесены сведения и начато досудебное расследование уголовного производства №12016120310000483 по 190 статье Уголовного кодекса (мошенничество. – Авт.) – о завладении имуществом нашего общества путем обмана. Проведение досудебного расследования поручено следователям Александровского отделения Знаменского отдела полиции. Они не осуществили ни одного следственного действия в рамках производства. В феврале 2018-го в ответ на очередное наше ходатайство нам сообщили о передаче производства в Кропивницкий отдел полиции. Дважды мы письменно обращались с жалобами к прокурору Кировоградской области Коваленко и просили провести проверку изложенных нами фактов ненадлежащего исполнения следователем и прокурором служебных полномочий, привлечь виновных к ответственности, а также сообщить наименование органа досудебного расследования в уголовном производстве и фамилии следователя и прокурора, которым поручено проведение следственных действий и прокурорского надзора. Ответов на наши жалобы мы не получили.

По обращению ликвидатора ЧП «Галант-Украина» в ЕРДР внесены сведения о совершении должностными лицами ФХ «Агроэкохолод» подделки документов, по представлению государственного исполнителя – о совершении бывшими руководителями преступлений относительно невыполнения судебных решений. Насколько нам известно, досудебное следствие по этим делам не проводится, виновные не наказаны.

– На какой стадии сейчас слушание в хозяйственном суде?

– В прошлый вторник состоялось предварительное заседание. Мы подали два ходатайства. В одном из них обратили внимание суда на то, что в течение двух лет, пока рассматривается дело о банкротстве ООО «Галант-Украина», Государственная фискальная служба Украины не приняла участия в судебных заседаниях. Хотя в процессе среди прочего рассматривается и вопрос о том, что ответчики, очевидно, подделывая документы, незаконно получили бюджетные средства через механизм возмещения НДС. А передачу объекта незавершенного строительства с баланса на баланс не отразили в документах. Это стопроцентное нарушение налогового законодательства, фискальная служба должна не только участвовать в рассмотрении этого дела, но и своевременно реагировать, применять штрафные санкции. Следующее заседание назначено на второе июля, что там будет, – мы, опять же, не знаем, поскольку другая сторона вновь не принимала участия в рассмотрении…

Вместо послесловия

В процессе подготовки к печати этого интервью автор наткнулся на другое интересное упоминание об объекте в Подлесном и долгах. В январе 2015 года депутат Александровского райсовета Андрей Лаврусь писал о том, что три десятка работников овощехранилища ООО «Галант-Украина» ждут зарплаты по полгода – восемь месяцев. Отмечалось также, что руководство не перечислило единый взнос на социальное страхование, поэтому люди не могут получить пособие по безработице, а при их выходе на пенсию этот период не будет засчитан в трудовой стаж. Был запрос, поддержанный райсоветом, и его направление для проверки и реагирования в райотдел МВД. Это, впрочем, история вполне обычная, интересно другое: по данным депутата, до конца декабря 2013 года работники овощехранилища были оформлены на «Агроэкохолоде». То есть, если верить Каспичу и Лаврусю, активы перебрасывались с банкрота на «живое» фермерское хозяйство, а люди – с «живого» хозяйства на банкрота…