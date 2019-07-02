Нашли вора – что еще вы хотите?

Александрийского предпринимателя Виктора Пшеничного знают по всей Украине. Созданный им кооператив «Санитария» занимается сантехмонтажными работами, газификацией как объектов, так и целых населенных пунктов. Клиенты самые разные – от Запорожской атомной станции до Киевской мэрии. А еще у предпринимателя особое, «трепетное» отношение к украинской полиции. Вы поймете почему, прочитав эту историю.

Виктор Николаевич много лет коллекционировал самовары Баташева. Фабрика братьев Баташевых в Туле во времена Российской империи была крупнейшим производителем самоваров. Многие в мире их коллекционируют. Собирать свою коллекцию Пшеничный начал еще в советское время, когда жил в России. Лет 7-8 назад дом нашего героя обокрали. Воры всю коллекцию забрали. Конечно же, было написано заявление в тогда еще милицию. И… Ни одного самовара никто не нашел, ничего Пшеничному не вернули.

В начале этого года предприниматель вез из Умани много разного товара – от кухонных моек до покрышек для грузовых и легковых автомобилей. В районе Новой Праги их длинномер вынужден был остановиться ненадолго, по вине другого автомобиля, якобы неудачно сманеврировавшего. Прибыв к месту назначения, Пшеничный с коллегами обнаружил, что из их машины украдено 16 шин. Многим водителям грузовиков и фур знакома эта тема – воровство из машин на ходу. Есть даже свое определение такой воровской профессии – «акробаты» или «каскадеры».

Пшеничный написал заявление. Через несколько месяцев ту банду взяли во время ограбления мебельного склада. И что? Пшеничному вернули деньги за… одну покрышку. А пока длилось расследование, полицейские уговорили оказать их отделению посильную спонсорскую помощь. Виктор Николаевич подарил им комплект резины на автомобиль УАЗ и полтонны бензина («нам же для расследования надо ездить, а машина старая, резина старая, бензина нет»).

«Лучше бы я вовсе не обращался в полицию, – говорит Пшеничный, – дешевле вышло бы. Списал бы эти автошины со временем, и всё. А так еще пять штук отдал плюс бензин…»

Но самое печальное в этой истории еще впереди.

После приключения с покрышками дом Виктора Николаевича в селе Приютовка обокрали. Причем дважды с разницей в несколько дней. Наглый вор вернулся на место преступления через четыре дня за новой порцией добычи. Хотя есть очень большое подозрение, что действовал он по наводке, под заказ. Дома у Пшеничного – целый склад необходимого ему в работе. Всякие трубы, фланцы, клапаны, фитинги, штуцеры, вентили, металл во всех видах – уголки и т.д., множество инструментов и аппаратов.

В первый раз у него вынесли старые чугунные радиаторы, варочный котел, погружной насос и еще всякий металл.

А во второй раз было взято столько всего, что одно перечисление займет полстраницы. Это и сварочные аппараты, перфоратор, всякие муфты, фланцы, задвижки – и всё сотнями штук, автомобильные запчасти и т.д.

За два раза было похищено добра почти на две тонны!

В те дни вор устроил просто марафон ограблений. За несколько месяцев он совершил десять краж в Приютовке, Протопоповке, Степановке, Войновке. Где-то брал металл, в других местах – наличные деньги, золото, компьютеры, мобильные телефоны, цифровые приставки Т2 и даже целый плазменный телевизор.

И его таки поймали. Им оказался такой себе Сергей Иванов, живущий в Глинске Светловодского района. До этого он был судим уже пять раз, на свободу вышел в позапрошлом году по амнистии, по закону, который прозвали «закон Савченко». Из присужденных ему семи лет заключения он не досидел почти два года. Как видим, на путь исправления в тюрьме он не встал.

А дальше начинается самое интересное. Поймать вора то поймали, но ничего из похищенного им у десятка людей не нашли! Ни-че-го. Неизвестно, принимали ли во внимание следователь и судья, что мать Иванова работает на пункте приема металлолома в Александрии. Хотя напрашивается версия, что украденный металл сынишка нес не к чужому дяде, а к мамочке.

Идем дальше. Ясно даже и ежу, как писал Маяковский, что две тонны крупногабаритного металла и аппаратуры в карманах не унесешь. И даже велосипед не спасет. Явно нужен был грузовой автомобиль. Но с этим подельником за рулем вышла какая-то странная история. Вроде бы личность установили, а вроде бы нет, или личность эта не понимала, что когда ночью украдкой из гаража тащат всякие сварочные аппараты, то это не Тимур и его команда помогают старикам. А еще дошел до потерпевших слух, что водитель тот имеет какое-то отношение к СБУ… Так или иначе, перед судом за 10 эпизодов краж предстал один 33-летний Сергей Иванов. Получил четыре года лишения свободы.

Все время следствия происходили какие-то непонятные вещи , говорит Виктор Николаевич. «Я подсчитал, что у меня украдено имущества примерно на 150 тысяч гривен. Я человек старой закалки, у меня на каждую заглушку есть накладная – где, когда и за сколько куплена. Такие архивы надо хранить 3 года, а потом можно уничтожать, но у меня все хранится за десятилетия».

Оценку имущества проводили в Кропивницком, в филиале Научно-исследовательского института судебных экспертиз. Там ущерб оценили всего в 30 тысяч. Почему так, удивился Пшеничный, и попросил показать ему результат экспертизы. Месяц следователь Денис Титаренко под разными предлогами не давал ему документ. А когда наконец-то он добился своего законного права, оказалось, что следователь в запросе на экспертизу как-то так забыл включить в перечень множество позиций из списка украденного, который составил Пшеничный. Чтоб долго не распространяться, там только один специальный запорный клапан стоит 9 тысяч гривен. И так далее.

Претензий к эксперту у Пшеничного нет. Она честно оценила то, что ей дали оценить. (Кстати, оценка эта состоит из работы в Интернете. Эксперт ищет цену, скажем, на какой-то фланец в трех разных городах Украины и выводит среднюю цену. Ничего сложного.)

Но куда все же пропало столько добра? Однажды на базаре в Александрии Виктор Николаевич увидел до боли знакомый сварочный аппарат. А у него на аппарат сохранен паспорт с серийным номером. Совпал номер! Пшеничный сразу же дал знать следователю – там продают мой аппарат. И что? А ничего! В общем, следователь то ли не нашел сварочный аппарат, то ли решил, что не тот это аппарат, в общем, что-то невразумительное рассказывал потерпевшему.

«Никто и не собирается искать наше имущество, – считает Пшеничный. – Полиция как какая-то черная дыра, где все пропадает. Не со мной одним такое случалось. Знаю еще несколько историй в Александрии об украденных золоте, технике и т.д. Никогда ничего не находится!»

Пшеничный и еще двое пострадавших от ручонок Сергея Иванова подали на апелляцию в Апелляционный суд Кировоградской области. И срок маленький дали вору, и следствие работало как-то совсем не так, и на суде никому не дали не то что выступить, даже присутствовать! Вместо указанного времени задержанного Иванова привезли в суд ближе к ночи и по-быстрому «оформили».

«Мне кажется, что после так называемой реформы в полиции стало все намного хуже. У старых кадров еще есть какие-то понятия, есть принципы, а теперь понабирали каких-то…» – так считает Виктор Пшеничный.

Так что, уважаемые читатели, покупайте новые замки, ставьте бронедвери, потому что если вдруг не повезет и вас обворуют, то, скорее всего, не повезет вам дважды… Даже если вора поймают, то украденное не вернут. Это уже почти устоявшаяся система, которая вызывает иногда даже самые худшие подозрения. А вдруг они сами…