Вадим Бондарь: «Побольше бы в политике таких, как Евгений Лучков»

В канун парламентских выборов хочется перефразировать известное выражение «скажи мне, кто твой друг…». Сегодня оно должно звучать так: «скажи мне, кто тебя поддерживает…» Речь идет о кандидатах в депутаты и людях, которые призывают отдать голос за того или иного потенциального парламентария.

То, что кандидата в народные депутаты Украины по сотому округу Евгения Лучкова поддержал заслуженный тренер Украины Вадим Бондарь, не вызвало удивления. Два преданных спорту человека давно нашли общий язык и общие темы. Вадим Анатольевич – первый наставник игрока национальной сборной Украины и футбольного клуба «Шахтер» Андрея Пятова. Легендарный тренер является еще и заслуженным работником физической культуры и спорта. Евгений Лучков – предприниматель, много лет помогающий спортивным школам, секциям и клубам. Один из объектов его пристального внимания – футбольная школа раннего развития «Шкеты», которую возглавляет Вадим Бондарь. С ним мы и поговорили.

– Вадим Анатольевич, почему Евгений Лучков?

– Помимо того, что я работаю со взрослой футбольной командой, еще учу детей. В школе раннего развития «Шкеты» занимаются детки с трех лет. Сын Жени Лучкова ходит к нам с 2016 года, с четырех лет. И с тех пор Евгений нам помогает. Не сейчас, в предвыборный период, а давно и непрерывно.

Например, к Новому году мы ставим елку, заказываем программу, Деда Мороза, Снегурочку. У нас 180 детей, и каждый получает подарок. Это благодаря Жене. Кроме того, инвентарь, экипировка, проведение турниров. Вот недавно провели «Кубок шкетов – 2019» при поддержке Евгения Лучкова.

Он так много помогал, что теперь я спросил его, чем могу помочь. Он не просит помощи, но я его поддерживаю в стремлении пройти в парламент и всем, кто меня знает, настоятельно рекомендую отдать за него голос.

– Насколько важно поддерживать спорт, детей?

– Очень важно. Нам практически ничего не выделяется, все ложится на плечи родителей. Школа раннего развития платная, там работают пять тренеров – все мои воспитанники. Если зарплату и аренду зала мы сами перекрываем, то нам нужен специальный инвентарь. Это туннельки, резиновые ослики, самокаты, пазлы, кружочки, барьерчики, кубики с цифрами и буквами. Мы берем всех деток, даже тех, у кого нет спортивных задатков. Пусть развиваются. К десяти годам мы поймем, получится ли из него футболист.

Ребенок должен от занятий получать удовольствие. А у нас все настолько дорого, что без помощи не обойтись. Детки все занимаются в одинаковой форме. Мячи у нас с эмблемами школы. Хочется, чтобы у детей было все лучшее. И без энтузиастов, которые нас поддерживают, не обойтись. Евгений Лучков – не просто папа одного из воспитанников. Он – наш друг.

Чтоб вы понимали, хороший мяч стоит около ста долларов. А нам нужны маленькие, специальные, для малышей. Мы стараемся развиваться по новым методикам – бельгийским, голландским. К нам приводят настолько маленьких детей, что поначалу папы переодеваются и рядом с ними занимаются.

– Немаловажно, что Евгений сам занимается спортом. Он понимает, насколько это правильно и необходимо.

– Конечно. А какой он со своей командой зал сделал! На месте какого-то подвала сделали шикарнейший фитнес-зал. Они изначально обустраивали его для себя, для своих сотрудников. Но туда пошли люди, и сегодня он не бывает пустым. Скидки для студентов предусмотрели, серьезные тренажеры поставили.

Я смотрю на Женю, на его друзей: молодые ребята, без помощи состоятельных родителей добились успехов. Сами развиваются и другим помогают. Побольше бы таких людей в политике. Именно таких надо поддерживать. Меня знают в районах, мы туда выезжаем, к себе приглашаем команды. Хочу, чтобы меня услышали во всем сотом округе и сделали правильный выбор.

Он ведь не только нам помогает. Я знаю, что Женя помог сделать ремонт зала для клуба «Борец», ведь он сам занимается силовыми видами спорта. И не сейчас помог, не перед выборами, а задолго до них.

– Он всем помогает, потому что безотказный или неравнодушный?

– Он проницательный. Помогает, если убеждается, что человек серьезно относится к своему делу, что он увлечен, развивается. Его помощь – это вложение в спорт, в детей, в будущее.

– А какой была ваша реакция, когда вы узнали, что Евгений баллотируется?

– Я сначала удивился, ведь Женя в политике, как говорится, не был замечен. Спросил у него, что это он надумал. А он сказал: «Я долго не думал. Я в один момент решил, что надо что-то делать, что-то менять». И знаете, я его понял и поддержал в этом решении. Уверен, что все будет хорошо. Тем более у нас очень много людей, которые, как и я, захотят его поддержать за доброту и участие.

– Какие слова вы можете сказать в качестве напутствия Евгению Лучкову?

– В добрый путь и с Богом! Пусть у него все получится.