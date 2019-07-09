Интервью с НЕкандидатом

До последнего дня регистрации в ЦИК кандидатов в Верховную Раду по 99-му округу стоял вопрос: Стрижаков пойдет самовыдвиженцем или будет баллотироваться от той или иной партии? Но после «оглашения списка», в котором появились неожиданные фамилии, ожидаемой не оказалось вовсе. В чем причина – мы решили спросить лично и начистоту.

– Артем Олегович, топ-вопрос выборов, который интересует всех горожан: почему Стрижаков не идет в Раду? Всем известно, что вы – самый рейтинговый кандидат.

– Хочу искренне поблагодарить людей за доверие. Отвечу конкретно: я остаюсь в Кировограде. Цель – развитие города. Последние 5 лет мы с командой засыпаем и просыпаемся с одной мыслью: как сделать Кировоград лучше. И результат этого ежедневного труда жители видят по нашим делам.

– Сильные, авторитетные фигуры на местах никогда не остаются без внимания партийного руководства в Киеве. И в политикуме ходят упорные слухи о том, что разные политсилы предлагали вам баллотироваться от них…

– Поступали предложения от всех лидирующих партий, некоторые даже были готовы профинансировать избирательную кампанию. От всех предложений я отказался.

– И снова спрошу – почему?

– На самом деле не хочется вступать ни в какие чужие партии и быть кому-то обязанным. Выполнять указы столичного партруководства и работать на город – это зачастую взаимоисключающие вещи. И наглядных примеров у нас более чем достаточно.

Относительно финансирования – я предприниматель, всегда сам зарабатывал и зарабатываю деньги, у меня нет папы-олигарха, всего достигаю своим трудом и не хочу никому быть обязанным.

– Если позволите, еще один вопрос в лоб. Обычно кандидаты после выборов пропадают, а накануне следующих – появляются. У вас в 2015-м отсудили победу, но уже 4 года вы молча, закатав рукава, работаете. Зачем?

– В 2015 году люди, отдав за меня свои голоса, мне поверили. Доверие нужно оправдывать.

За эти годы мы обо­шли практически все дворы Кировограда и проблемы города знаем изнутри. Многие из них уже решили своими силами, и это притом, что я не являюсь депутатом и не имею никакого отношения к власти. Это то, что касается хозяйственной части. Большое внимание мы уделяем работе как с молодежью, так и с людьми уважаемого возраста. За плечами Фонда культуры и искусств «Перспектива» уже десятки реализованных масштабных культурных и урбанистических проектов.

– Близится отопительный сезон, люди переживают за автономки, разрешения на которые по-прежнему не дают. Этой зимой вы побывали в Никополе, изучили передовой опыт, подали готовое решение проблемы в горсовет, и в итоге – тишина. Почему так?

– Идя на выборы в 2015 году, мы разработали программу «5 перспектив изменить город». Направления этой программы актуальны и на сегодняшний день. За последние годы мы побывали в самых прогрессивных городах Украины и зарубежья, изучили реальный опыт и изложили его в общегородских комплексных программах: по децентрализации системы отопления, по развитию удобной транспортной инфраструктуры, по гуманному решению проблемы с бездомными собаками, по борьбе с амброзией современными методами и т. д. Но все наши инициативы блокируются городской властью. А для полноценной реализации этих общегородских программ нужны инструменты, которые только у руководства города и имеются. Безусловно, мы двигаемся дальше, и на данный момент нашим Муниципальным бюро разрабатывается целый ряд программ. Например, по термомодернизации жилых домов и бюджетных учреждений, развитию велоинфраструктуры, по масштабному озеленению областного центра.

– И последнее, о чем не можем не спросить. Понятно, что это вопрос к городской власти, но задавать его в мэрии – без толку. Что там с набережной?

– Сказать могу одно – с этой властью новой набережной не будет. Речку довели до критического состояния, обещанные подготовительные работы с коммуникациями никто не проводит. Рабочую группу, создание которой я инициировал, городские управленцы распустили и собирать не хотят. Сказали, что это «нецелесообразно». Архитекторы, которые начали трудиться над разработкой проекта по реконструкции набережной, сидят без денег. Куда делись средства общественного бюджета на проект по набережной, за который проголосовали тысячи горожан, – в мэрии дать ответ не могут. А нардепы, которые уже третий год рассказывают о выделенных миллионах, просто врут. Это банальный предвыборный пиар…

Владимир Мосейчук.