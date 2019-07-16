Мурал на худмузее: остались считанные дни

Кто бы мог подумать, что русский человек, уроженец подмосковной Коломны, сможет так точно, так тонко передать дух центральноукраинского степного города, его историю, смысл и суть! Наш край дал миру немало талантливых художников, но, лишь глядя на картины Андрея Липатова, буквально переносишься в старый Елисаветград и даже в поживший свое Кировоград… А как он передавал дух украинского села, дачи, пригорода, волшебство украинских празднований – от свадьбы до Рождества! И совсем не случайно для мурала на стене Кировоградского областного художественного музея была выбрана картина «Променад на Дворцовой» авторства Андрея Юрьевича. И ни у кого даже язык не повернулся искать в этом политику – мол, имперская Россия изображена и т. п. Все понимают, что это прекрасная художественная работа, памятник городу, который был и есть.

Татьяна Ткаченко-Суханова, директор Кировоградского областного художественного музея, так прокомментировала работу над муралом:

– Когда мы видим, как люди останавливаются, рассматривают, фотографируются на фоне стены, то понимаем, что все не зря, что наш город становится краше. Наконец-то мы вышли на последний этап – собственно нанесение картины Андрея Липатова «Променад на Дворцовой», а сам процесс растянулся почти на два года от первоначальной задумки.

26 июня этого года мастера начали работу над созданием мурала, сейчас идет самая активная фаза. У некоторых возникают вопросы, получили ли мы разрешение на реализацию данного проекта от семьи Липатова? Ведь известный художник ушел из жизни еще в 2010 году, и его работы – бренд нашего города. Я подтверждаю: от семьи мы получили разрешение. А реализуется проект на государственные, бюджетные и частные средства.

– Мы начали свою деятельность в 2004 году. У каждого из нас была своя команда. Сначала создавали нелегальные рисунки (рисовали их на крышах зданий), а сейчас занимаемся муралами. Создали собственный коллектив в 2010 году. Есть много проектов, и все они разные. Работаем в Украине и за ее пределами, – рассказал участник команды художник Максим Калмыков.

Мастера отметили, что крупнейший проект, который они создавали, – на высоте 27 этажей.

– Воплощали польско-английский проект, он занял пять лет. Посвятили его творчеству Винсента ван Гога. Над работой трудилась команда из 125 художников со всего мира. Были сложности, ведь каждый элемент рисовали масляными красками, – отметил художник Андрей Ковтунович. Участники команды UT ART STUDIO рассказали, что во время прогулок по городу их поразили атмосфера и архитектура Кропивницкого.

Отборочная комиссия просматривала работы многих коллективов. Во время отбора остановились на двух: из Харькова и Киева. Они и победили. Художников UT ART STUDIO Максима Калмыкова, Андрея Ковтуновича, Владимира Завгороднего и Ярослава Вдовенко выбрали среди многих других претендентов. Именно им доверили проект, который станет подарком для города, сказал инициатор создания мурала, народный депутат Украины Константин Ярынич.

– К этой масштабной работе присоединилось очень много людей, которые даже не знают, что они в этом задействованы, и я благодарен им. Ведь это центр города, историческое здание, и нам хотелось, чтобы все было выполнено на высшем уровне. Я уверен, что мы идем правильным путем и нам удастся реализовать этот амбициозный проект, на который будут смотреть и наслаждаться им не только горожане, но и гости Кропивницкого. И, конечно, большое спасибо Андрею Липатову за то, что он оставил нам такое наследство, – отметил меценат.

Ярынич также рассказал, что проект не закончится только написанием мурала. В перспективе – создание рядом ландшафтной зоны, которая должна завершить полную композицию. С этим предложением народный избранник планирует обратиться к руководству города, чтобы вместе сделать в Кропивницком настоящий художественный уголок.

Кстати, киоск «Укрпочты», который расположен рядом с областным художественным музеем, уберут. Он на самом деле давно полноценно не работает. Чтобы мурал и прилегающая территория превратились в настоящий архитектурный ансамбль, пришлось обратиться к областному почтовому руководству с просьбой убрать сооружение, которое несколько нарушает целостность композиции.

Председатель областного филиала «Укрпочты» проникся идеей и пообещал, что его уберут в ближайшие дни. По поводу аптеки, которая также находится бок о бок с музеем, сейчас идет обсуждение, как можно совместить ее с муралом.

Геннадий Рыбченков, «УЦ».