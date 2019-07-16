На Ле Бурже с мечтой о «Конкорде»

Уже традиционно сотня лучших студентов-технарей, отобранная по результатам ежегодного всеукраинского конкурса «Авиатор», отправилась на международный авиасалон «Ле Бурже». В их числе 11 студентов нашей летной академии.

Среди этих одиннадцати счастливчиков оказался и наш собеседник Анатолий Шульгин. Он окончил второй курс, учится на пилота гражданской авиации. Примечательным оказалось то, что он уже во второй раз участвовал в конкурсе «Авиатор» и во второй раз оказался в числе победителей. Так что у Анатолия в послужном списке посещение не одного, а двух престижнейших международных авиасалонов.

– Ле Бурже проводится раз в два года, – отмечает он. – Поэтому победители конкурса могут попасть не на него, а на другую престижную авиационную выставку – Фарнборо в Лондоне. Так получилось, что в прошлом году я побывал на Фарнборо, а в этом – на Ле Бурже. Но съездить по программе конкурса в третий раз я уже не смогу, даже если снова буду победителем. Таковы правила.

Два года назад организаторы решили расширить перечень вузов, студенты которых могут состязаться за право посетить авиасалон, – теперь в нем участвовали представители всех технических вузов. Однако в приоритете, как и ранее, остается авиация: все задания связаны с этой отраслью. Первые этапы – заочные, всем заявившимся участникам присылают задания, которые они выполняют и отсылают обратно результаты. Последний – представление своего проекта перед компетентным жюри. В этот раз за право войти в сотню победителей соревновались более 8 тысяч студентов.

– Некоторые вузы вообще не имели победителей, – отмечает Анатолий. – А, например, от НАУ поехали более 20 человек. Наверное, сказываются опыт и специализация, самые большие делегации были все-таки от авиационных вузов. Но, например, с нами также ехали ребята из Донецкого национального технического университета.

Ле Бурже

– Мне очень понравился Париж, – рассказывает Анатолий Шульгин. – Наверное, у всех нас в детстве была, а может, и сейчас есть мечта увидеть Эйфелеву башню. Мы ее увидели в первый же день. Что поразило? Огромное количество людей – знаете, как в фильмах про молодежь, когда могут собраться десять и больше человек и просто усесться на лужайке. Мы пришли к башне – а там даже нет места, где сфотографироваться, вся зеленая зона вокруг нее занята такими компаниями. Мы очень хотели увидеть Эйфелеву башню в темноте – если не ошибаюсь, в 11 вечера она зажигалась множеством огней, и это невероятно красиво. Но вот облом – она сияет всего около пяти минут. То есть каждый час она включается на пять минут. И вот с нами случилась такая история: мы ждали в 10, когда башня зажжется, не дождались, нам пришлось бежать в отель. Мы купили билеты, спустились в метро, ждем – и тут задержка поезда на 30 минут. Мы решили пойти в другое место. И вот мы выходим из метро – и башня начинает сиять. Такой вот подарок судьбы.

Первый день поездки студенты полностью посвятили осмотру достопримечательностей Парижа. Кроме Эйфелевой башни, они посетили Лувр. Однако, как и заведено среди авиаторов, «первым делом – самолеты»: самой интересной частью поездки был собственно авиасалон «Ле Бурже», на ознакомление с которым ребятам выделили целых два дня.

– Мы увидели очень много самолетов, и у нас была возможность побывать в их кабинах, почувствовать себя на месте пилота. Для меня как для будущего пилота это было самым интересным. Больше всего нас удивила компания Airbus, которая пригнала свой самолет Airbus А350. Для нас любезно провели экскурсию по этому самолету, мы увидели, например, как летают пассажиры бизнес-класса – двуспальные кровати, у каждого места есть своя «плазма» (плазменный телевизор. – Авт.), свое определенное меню, как в дорогом ресторане. Еще интереснее было попасть в кабину и пообщаться с командиром этого воздушного судна. Интересно также было поговорить с людьми, которые разработали стенд этой компании и представляли его. Увидели мы и обновленный эконом-класс – в «Инстаграме» еще за полгода анонсировалось это новшество, а именно сиденья, позволяющие экономить место в салоне. Они почти в два раза меньше нынешних – это притом, что и в нынешних не так уж удобно сидеть. Я специально искал эти сиденья и – бинго! – их увидел и даже смог посидеть в них. Реально на таком сиденье ты находишься в полустоячем положении, но, как ни странно, это удобно. Вместо одного стандартного сиденья таких можно поставить два. Понятное дело, что долго в таком положении не полетаешь, по инструкции они рассчитаны на час полета. То есть это такой себе суперэконом-класс для перелетов на небольшие расстояния.

Побывали мы на представительстве нашей «Мрії», но самого самолета там не было. Нас очень тепло встретили, напоили соком и даже устроили небольшую экскурсию. Оказалось, что Ле Бурже немного напоминает приморский курорт. На курорте есть первая, вторая и так далее линии от моря, а здесь такие линии считаются от взлетной полосы.

Многие использовали поездку для поиска работы – ребята из нашей делегации напрямую подходили к представителям компаний, давали свои резюме. Мне, кстати, очень понравился подход представителей к этому – они не смеются и не крутят пальцем у виска, наоборот, внимательно слушают, задают уточняющие вопросы и, если видят, что ты реально что-то знаешь, принимают резюме.

Ле Бурже для меня был знаковым еще и тем, что там я получил возможность познакомиться со всеми самолетами, на которых планирую работать, – с первого и до самого желанного. А самый желанный у меня – двухэтажный Airbus А380, самый большой пассажирский самолет. Его я видел в прошлом году на Фарнборо. А в этот раз я увидел мою предыдущую ступень к самолету мечты – А350. Что мне понравилось в самолетах этой компании – то, что при всех отличиях самих самолетов кабины их схожи. Перейдя из кабины А320 в кабину А380, ты не увидишь больших отличий. Хотя среди пилотов бытует мнение, что Airbus – скучный самолет, практически робот, который все делает сам. Вместо штурвала в его кабине джойстик, так что иногда кажется, что ты не самолет ведешь, а в компьютерную игрушку играешь. Зато у Boeing в кабине пилота полноценный штурвал, за которым ты можешь почувствовать себя настоящим пилотом, так что Boeing – это самолет для «реальных пацанов».

В первый наш день на Ле Бурже было очень жарко, я хорошо помню, как все хотели пить. Сама выставка занимает огромную площадь и скорее напоминает небольшой город, в котором мы умудрились пару раз потеряться. По территории выставки разбросаны так называемые чек-поинты, в которых тебе объяснят, где ты находишься и куда нужно идти. Нам довелось пару раз подходить к ним. Главный ориентир выставки – огромная фигура ракеты, которую должно быть видно из любой точки. Но мы умудрялись находить места, с которых она была невидима.

Невероятный «Конкорд»

– Возможно, из-за этого самолета я решил идти в авиаторы, – говорит Анатолий. – Я в детстве смотрел много видеороликов о «Конкордах». Я влюбился в этот самолет, потому что он уникален по своей форме и нереальным размерам. Я с самого детства мечтал его увидеть вживую, постоянно надоедал родственникам просьбами поехать на какую-нибудь выставку, где я мог бы увидеть его. В Украине этого самолета нигде нет, ни в одном музее. В России есть его аналог – ТУ-144, который был сделан практически один к одному с «Конкорда». Эти два воздушных судна – единственные в истории авиации сверхзвуковые пассажирские самолеты. Они давно не поднимаются в воздух, увидеть их можно только в музеях. И вот на Ле Бурже я совершенно случайно захожу в павильон, в котором стоят два (!) «Конкорда».

Понятно, что эти «Конкорды» уже давно никуда не летали, а служили музеем. Передняя стойка (шасси) этого самолета невероятного размера – где-то метров пять в высоту, я стоял под ними и не верил своим глазам. Просто к этому времени я уже подзабыл о своей мечте ввиду ее, как мне казалось, несбыточности. Я очень хотел попасть внутрь и увидеть кабину пилота – у нее уникальная конструкция из-за чрезмерно длинного носа самолета. Чтобы обеспечить пилотам нормальный обзор, нос «Конкорда» мог опускаться, выравниваясь в полете. У входа была очередь, а я у всех выходящих спрашивал, можно ли зайти в кабину. Оказалось, что французы в большинстве не знают английского, ничего вразумительного я от них добиться не мог, пока туда не зашли несколько наших ребят. К сожалению, они рассказали, что в кабину зайти нельзя – она была отгорожена прозрачной перегородкой. Так что в нее можно было разве что заглянуть. В общем, я обиделся и не стал заходить внутрь «Конкорда». Это стало одним из самых больших моих разочарований. Но от мечты я не отказываюсь.

Еще один легендарный «старичок», которого я увидел на Ле Бурже, – Boeing 747. Я немного удивился тому, что самолет находился в несколько потрепанном состоянии. Оказалось, что он списан и сейчас также работает как музей. Можно было зайти в него, посмотреть, как он работал. Кстати, некоторые из его «собратьев» все еще летают.

Фарнборо

– На лондонском авиасалоне я был в прошлом году, – рассказывает Шульгин. – И, по моим впечатлениям, он несколько меньше, чем Ле Бурже. Ориентироваться было намного легче, нам понравилось, что практически на каждом стенде выставки мы могли бесплатно взять сувенир с логотипом компании – кепку, брелок. В остальном эта выставка мало отличается от Ле Бурже – участники в большинстве те же. Да, концерн «Антонов» привез на Фарнборо свой новый транспортный самолет, и я посмотрел его: в этой модели много интересных инновационных решений.

А еще у нас произошел забавный курьез. Там был один из самолетов, которые в народе называют истребителями, и в него можно было зайти, сделать фото. К нему стояла большая очередь, все хотели сфотографироваться. Мы стали в эту очередь, и, пока ждали, я понял, что что-то меня смущает. Мы зашли в кабину, сфотографировались. А потом подошли к представителям и спросили, что это за самолет. А они говорят: это прототип, реалистичный макет. Данного самолета еще не существует. Но макет был настолько реалистичен, что многие его принимали за настоящий самолет. Он нас привлек своей аккуратностью, легкостью, в большинстве своем истребители намного массивнее. Будет интересно увидеть реальный самолет этой модели в небе.

И на Ле Бурже, и на Фарнборо военные самолеты демонстрировали фигуры высшего пилотажа. Другие самолеты на подобное неспособны, но, например, в Лондоне мы наблюдали Boeing 727 – один из самых первых «Боингов» – на сверхнизкой высоте. А на Ле Бурже этот трюк проделывал Airbus А350. Это невероятно зрелищно, все пытались заснять видео, но на телефоне сохранить этот эффект невозможно, кажется, что самолет далеко.

Несколько слов о Лондоне: это место, в котором нам вообще не хотелось использовать общественный транспорт. Мы ходили пешком и любовались городом. Попасть на знаменитый Биг Бен не вышло – он как раз был на реконструкции. Но было очень много пабов и невероятно вкусной еды.

Напоследок Анатолий дал совет будущим участникам конкурса «Авиатор»:

– Первокурсники часто боятся подавать заявки, но среди поехавших было довольно много первокурсников. И я первый раз участвовал, учась на первом курсе. Так что не надо бояться, дерзайте!

Виктория Барбанова, «УЦ».