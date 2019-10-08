«Нужная» справка

В 16 лет все юноши начинают собирать справки для постановки на воинский учет. Для приема в ряды допризывников в военкомат нужно подать фото, результаты медкомиссии и справку о составе семьи из ЖЭКа-КРЭПа. Так было всегда. Однако в последние несколько лет военные комиссариаты добавили в этот перечень еще одну любопытную не то справку, не то анкету.

Креативить в военкомате не стали и этот опросник тоже назвали справкой о составе семьи. С оформлением бланка заморачиваться тоже не стали – уместных для таких документов «согласно указу номер такой-то» и прочих реквизитов, хоть как-то намекающих на конечного собирателя обширной информации о ребенке и его семье, на бумажке нет. Все по-армейски. Сказано «нужно» – значит, так оно и есть.

Оказывается, нужны все эти данные для составления так называемого социального паспорта призывника. Якобы на их основании комиссариат себе делает «пометки», в благополучной ли семье жил мальчик?

Зачем это нужно? Объяснения от военных можете оценить сами: «Бывает, попав в зону АТО, парни из семей, у которых малый достаток, а родители свои заработки тратят на алкоголь, берут кредиты или проигрывают все в азартных заведениях». Именно так в Чернигове военком обосновал необходимость получить столь обширные сведения о ребенке.

Откуда берутся призывники в АТО, он не пояснил. Впрочем, как и то, как связаны склонность родителей к алкоголизму с девичьей фамилии матери. Но указать в справке нужно и ее.

Тем временем в селах Тернопольской области шквал возмущений вызвал вопрос не о должностях и зарплатах, а о поголовье рогатого скота во дворе. Если уж быть точными, то вопрос звучит так: «Что есть в домашнем хозяйстве?»

Местный военком пояснил, что эта информация нужна, потому что «часто призывники заявляют, что у них остается одной мать, а она пожилая женщина и не справится с хозяйством». С каких пор десяток поросят в сарае служат основанием для отсрочки, чиновник не уточнил. Поэтому, зачем военкомат хотел пересчитать уток и баранов во дворах, тоже осталось неясным.

Не раскрыли военные и замысла касательно необходимости указать место работы родителей и их ДОХОД. Если бедный, не призовут? Или же наоборот?

Оказывается, этот якобы документ за годы применения существенно эволюционировал. Первоначально военкоматы интересовали гораздо более конкретные данные. Например, «месячный оклад мамы-папы». Но под натиском удивленных и возмущенных родителей военные сдали позиции и довели этот запрос до деликатного «материальное положение». Варианты ответов не предлагаются, так что можно смело писать в свободной графе «хотелось бы лучше». Тем более что спрашивать об этом запретили еще в 2015 году.

Занимавшая тогда пост Уполномоченного по правам человека Валерия Лутковская обратилась в Минобороны с просьбой не только привести в соответствие с требованиями законодательства состав персональных данных военнообязанных, но и уничтожить уже имеющиеся, «сбор и хранение которых не соответствует законодательству». В письменном ответе Минобороны говорится, что «сведения “национальность”, “оклад”, “состояние здоровья” и “имущественное положение призывника” изъяты из текста бланков “Справка о семье призывника”, которые ранее были обязательны для заполнения».

В ответе военного ведомства четырехлетней давности говорилось, что Минобороны меры приняло, а военным комиссарам разъяснило. Учитывая, что дискуссия между уполномоченным и военными велась в письменной форме, остается лишь допустить, что почта подвела. Однако в кировоградских опросниках версии 2019 года есть вопросы не только о месте работы и проживания даже дальних (!!!) родственников, но и о материальном положении семьи. И почему-то без обязательного по законодательству вопроса, согласны ли анкетируемые на обработку этих персональных данных.

И, конечно же, больше вас самих о вас знают только соседи и бабушка у подъезда. Поэтому – вишенка на торте. Заверить достоверность данных о том, что призывник из хорошей семьи, родители – «при должности», а его дядя из Хуста не имеет судимости, доверили…ЖЭКу и главе квартального комитета.

Олеся Максимова.