«ГрадОлия»: накормим всех!

Никто не станет спорить, что Кировоградщина – подсолнечный край. У нас каждый третий гектар под подсолнечником, в каждом селе маслобойка и немало мощных, украинского и даже европейского уровня предприятий. Одно из таких – «ГрадОлия», самое новое, современное предприятие по производству подсолнечного масла. Его директор Владимир Умрихин рассказал «УЦ», каково оно – обеспечивать качественным маслом полмира.

– Первый свой завод в Кировограде мы построили в 2012-м году. Завод полного цикла по переработке подсолнечника и рапса в масло. Переработка, прессование, экстракция, дезодорация, очистка. Плюс получаем гранулированный шрот. Изначально ориентировались на экспорт, так как в Украине переизбыток масла и шрота, и слава Богу, пусть лучше будет переизбыток, чем мы экспортировали бы, как это было когда-то. Представляете, до 1999 года Украина завозила семена подсолнечника!

19 декабря 2012-го мы запустились и с той поры ни на один день не останавливались. Наши зарубежные партнеры с удовольствием покупают наше масло, у себя уже его доводят, фасуют. Мы поставляли сырье, но вот уже два года, как поставляем и свое фасованное масло.

– Почему вы не продаете свое масло тут, есть же много производителей, известные бренды, у которых это получается?

– У них большие объемы, они раньше начали, а сейчас на этот рынок войти очень сложно, поэтому мы изначально начали работать на рынке так называемого сырого масла. Но мы, изучив ситуацию, в 2017-м году запустили еще один завод – «ГрадОлия – Рафинация».

Практически на пустом месте в 2012-м мы создали предприятие «ГрадОлия», создали 200 рабочих мест. И так же практически на пустом месте мы запустили «Град­Олия – Рафинация», это еще порядка 170 рабочих мест. Управляющий офис у нас находится в Киеве, логистическое подразделение в Одессе, всего около 400 человек работает.

98 процентов нашей продукции идет на экспорт. Осваиваем рынки зарубежные, на которые входить сложно, конкуренция большая, но, тем не менее, мы сейчас поставляем нашу продукцию в 41 страну мира! Европа, Африка, Юго-Восточная Азия, Латинская Америка и даже Соединенные Штаты. Пробиваемся.

– Не сложно продукции из, скажем так, страны, где был Чернобыль, заходить на эти рынки?

– Нет. Показатели качества нашего масла соответствуют всем нормам, каким только можно мировым стандартам, нашу продукцию проверяют не только наши украинские контролирующие органы, но и международные. Признаюсь честно – мы себя считаем Европой, но во многих странах нас считают не совсем такой уж Европой, и потому требования к нашей продукции в 8 (это не преувеличение) раз жестче, чем к своим, местным европейским производителям. Мы бывали на разных аналогичных производствах в Европе – так у нас все серьезнее!

А в Азии какие требования высочайшие, хотя нам кажется, что Таиланд, и даже Китай – это еще третий мир… Кстати, для Китая мы свое масло самого высшего качества просто так не можем продать. По их пониманию, масло должно быть темным, поэтому мы добавляем для них бета-каротин, чтобы соответствовать.

Для многих заказчиков в разных странах мы разливаем масло под их торговыми марками. Это несколько десятков марок! Мы подстраиваемся под потребителя. Например, для Израиля мы разливаем в бутылки подсолнечное масло по правилам кашрута, под контролем раввина, который следит за многими правилами, в том числе даже хранение кошерного масла рядом с некошерными продуктами абсолютно запрещено. На каждой бутылке такого масла стоит печать Украинского комитета по кашруту.

Для арабских стран – это требования халяль, то есть отвечающие исламским каноническим нормам (продукция не должна содержать запрещенных в исламе веществ).

Наша отрасль пошла в рост с 1999 года. На то время по стране выращивали порядка 2,5-3 миллиона тонн семян. Как только ввели пошлину на экспорт, равную НДС, подсолнечник остался в Украине, и масложировая отрасль начала развиваться, сейчас урожай составляет уже 14-15 миллионов тонн. Подсолнечник стал главным стимулятором роста сельского хозяйства, для аграриев это базовая культура, которая гарантированно окупается. Причем речь не идет об истощении земель, сейчас совсем другие технологии, другая культура агротехники. Я за последние 20 лет (а я давно в этом производстве) ни разу не видел в семенах тех возбудителей болезней подсолнечника, которые были распространены при Советском Союзе. Кислотное число все время в норме, а я помню советские времена, когда оно зашкаливало из-за неправильного применения химикатов.

Наши нынешние производители сами понимают – лучше потратиться на хороший семенной материал, современные агротехнические мероприятия и получить хороший урожай. Не 15 центнеров с гектара, как было, а 30-35.

– У вас в основном оборудование украинского производства. Наше – лучше?

– Я давно в отрасли. Строил новые предприятия, реконструировал действующие. Мы еще на этапе проектирования, когда строили завод для себя, под себя, выбирали оптимальное соотношение цена-качество. Очистное оборудование для МЭЗов Украина делает прекрасное. Может, на нем краска не такая блестящая, но оно ничем не уступает по качеству ведущим мировым брендам. Но некоторое оборудование, для экстракции, сепарации, Украина не выпускает. Поэтому мы закупали его в Великобритании и Швеции, лучшее в мире. Для рафинации большая часть оборудования – украинского производства.

Котлы, конечно, украинские. Кстати, у нас нет внешних источников энергии, все оборудование работает на паре, который производим при сжигании лузги подсолнечника. Безотходное производство. Сушка семян происходит по этой схеме, нет никакого контакта с продуктами сгорания типа мазута или газа, это экологично, и это требование наших зарубежных партнеров.

На заводе «ГрадОлия – Рафинация» одна линия фасовки болгарская, вторая – украинского производства.

Мы растем, мы развиваемся. Если сначала мы выпускали масло, разливали в цистерны, потом порт – корабль – потребитель, то потом освоили так называемые флексии-танки, потом пришли к собственной фасовке. И планов впереди еще много больших.

Всех коллег хочу поздравить с наступающих нашим профессиональным праздником – Днем работника пищевой промышленности!

Геннадий Рыбченков, «УЦ».