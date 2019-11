Монстры до Ситжеса доведут

By

Так сложилось, что в нашем городе много художников. Их работы – натюрморты, портреты, пейзажи – можно видеть и в художественном музее, и в галерее «Елисаветград», и до недавнего времени в художественном салоне они выставлялись. Но есть те, кто выкладывает свои работы, чаще всего очень необычные, в Интернет и там находит своих поклонников. А иногда их творения обретают необычную судьбу. Так случилось с Екатериной Яструбецкой, которая обожает рисовать монстров, инопланетные существа, героев всяких ужастиков…

– Катя, как ты начала рисовать?

– Это было с самого детства. Началось со змея на стене в маминой спальне. А потом мне очень понравились динозавры, и я начала их рисовать. После динозавров пошли драконы – то есть я отошла от того, что реально существовало, к тому, чего не было на самом деле. Мне интересно было придумывать. Потом началось фэнтези – монстры, инопланетяне, мне очень хотелось сделать то, чего до меня никто не делал. Я постоянно рисовала – и в школе, и в университете. Учителя сначала пугались, пытались запрещать мне рисовать моих монстров, а потом все смирились.

– Ты заканчивала художественную школу?

– Я проучилась там всего два года, но это было не то, чего мне хотелось бы. Все это время мы рисовали сплошные горшки и драпировки, а мне этого было мало. Я хотела узнать анатомию человека и животных, хотя какие-то базовые знания там получила. Кувшины, чайники, фрукты, овощи, свет, тень – все это нужно, это хорошо, но на этом далеко не уедешь. Сегодня нужны конкретные знания, потому что концепт-арт – направление, в котором я работаю, – требует хорошего знания анатомии и человека, и животных.

В чем состоит современный игровой концепт-арт? Ты создаешь что-то, чего люди раньше не видели. Ты подаешь заказчику идею, которую он может развить в своем проекте, – это может быть настольная игра, видеоигра, фильм. Есть индивидуальные заказы – человек заказывает для себя личный персонаж, которым может потом играть в каких-то словесных ролевых играх. Люди создают себе миры, персонажей – и вдвоем, втроем или целой компанией в переписке общаются, пишут свою историю. Это очень популярно сейчас, причем играют люди совершенно разного возраста.

Раньше люди играли на словах, это были настольные ролевые игры Pen and paper (ручка и бумага): в них есть ведущий, который создает мир и определяет ситуацию, и герои, которые действуют в задаваемых ситуациях. Бросался кубик, и в зависимости от выпавших очков можно было понять, хорошо или плохо будет далее, как пройдут уровень, получат ли какие-то артефакты…

У нас в Кропивницком есть Клуб настольных игр, и туда много людей ходят поиграть в настольные игры. Это очень интересно. Я, кстати, однажды работала над созданием персонажей для одной из игр – Black voite («Черная пустота»). Ее создатель Кристофер Севальдсен – один из моих заказчиков, для него я и сейчас рисую. Вышла первая его книга, она у меня уже есть, а сейчас я рисую для второй книги.

– Ты создаешь фантастических существ для книг, для компьютерных и настольных игр, и даже для фильмов. Как ты вышла на заказчиков?

– Они сами на меня вышли! Я сначала размещала свои рисунки на сайте DeviantArt, он уже лет 15, наверное, существует. Сначала простые работы были, потом смотрела, как другие рисуют, совершенствовалась. Потом сама начала учить анатомию, методом проб и ошибок шла дальше. Дома все стены увешаны картинками по анатомии, схемами мышц… Все это есть в Интернете. Иногда маму просила, например, как-то согнуть руку (смеется). Но сейчас я уже без этих схем справляюсь. Я не знаю точно, как называется конкретная мышца, но хорошо понимаю, как она выглядит и как работает.

– Вернемся к заказчикам…

– Да, я выставляла свои работы в онлайн-галерее, и тот, кто хотел, мог написать мне на почту письмо: можете ли вы нарисовать то-то и то-то? И количество заказчиков увеличивалось, они советовали мои работы другим. Очень хорошо мне помог Инстаграм. Кристофер вышел на меня именно там. Дэмиан ЛеВек тоже нашел меня в Инстаграме – это директор и продюсер фильма The Cleansing Hour («Час очищения»), на премьеру которого я ездила в Испанию. Это хоррор-комедия – фильм ужасов с элементами комедии. Это смешанный, компьютерно-игровой фильм, я для него делала компьютерных персонажей: это импы – злобные собаки, их штук 10 было в фильме, и Демон – главный антагонист. Я сделала к ним концепт-арт, и на его основе 3D-художник создал модели. В 2016 году Дэмиан ЛеВек выпустил короткометражку, а в 2017-м обратился ко мне с просьбой создать персонажей уже для полнометражного фильма. Первый заказ – это был имп – демоническая собака, и второй – Демон. В 2017 году я сделала эту работу, и вот недавно состоялась премьера полнометражного фильма сначала на фестивале фэнтези в Америке, а затем в октябре – на фестивале в Сиджесе, в Испании.

– Расскажи немножко о своей поездке в Испанию.

– Пригласил меня на 52-й Международный фестиваль фэнтези в Испанию, где проходила европейская премьера его фильма The Cleansing Hour, сам Дэмиан ЛеВек. Я встречалась на фестивале с ним и его семьей, а также с актрисой Аликс Анджелис, которая играла в фильме одну из главных ролей – одержимую моим Демоном, которого я рисовала. Все было так, как и на других фестивалях: премьеры, знаменитости, красная дорожка!

Наша справка. Кинофестиваль в Ситжесе – первый и до сих пор самый значимый кинофестиваль фантастического кино и фильмов ужасов. На сегодняшний день фестиваль является крупнейшим событием в мире фантастических фильмов, что позволяет приглашать на него звезд первой величины.

– Катя, каковы впечатления от Испании?

– Первое, что меня удивило, – очень мало людей владеют английским, поэтому иногда приходилось тяжеловато, объяснялись на пальцах. А вообще испанцы – очень приятные и доброжелательные люди, очень общительные и приветливые. К сожалению, не смогла посмотреть все фестивальные фильмы, но не расстраиваюсь – скоро они будут в Интернете. Поэтому мы много гуляли по городу. Обошли весь Ситжес, очень красивый городок, правда, очень высокая влажность, что непривычно для нас, украинцев. Поразила вода в обычном водопроводе – очень вкусная! Заглянули в супермаркеты – очень впечатлило, не сравнить с нашими. Невероятные свежайшие фрукты! Еще обратила внимание, что на улицах очень мало людей, да и машин тоже. Утром в 8 утра проснулась и выглянула в окно: один мужчина собаку выгуливал, больше ни людей, ни машин – тишина и спокойствие… В 9 вечера магазины закрываются. В общем, у людей спокойная и размеренная жизнь.

– Катя, что в планах?

– Сейчас заканчиваю работу для второй книги настольной ролевой игры – черное фэнтези Black Voite games. Еще ко мне обратились молодые разработчики, которые планируют зимой или весной запустить ролевую игру, это будет биоорганический панк.

– Ужас! Страшно от одних названий! Где ты черпаешь идеи для своих персонажей? Как они рождаются в твоих фантазиях?

– Это все идет изнутри… Мне очень нравятся существа с большими лапами, с большими массивными бедрами, мощными мышцами. Это как конструктор «Лего»: у вас есть детали, и вы из них что-то строите. Точно так же и я делаю! Только из других «деталей». Иногда снятся какие-то персонажи…

Кстати, в 2010 году, когда у меня появился Интернет и я узнала, что есть люди, которые сами создают свои миры, я захотела создать свой. Проект называется Age of the Down, он описывает события в моей Вселенной, где одна эпоха сменяется другой, приходит первородная раса, которая «подчищает» ошибки других. Приходилось читать книги и по физике, и по астрономии… У меня есть своя Галактика, у нее 4 рукава-ответвления, там есть бинарная звезда и планеты, которые я разрабатываю… В общем, интересно!

– А доход эта работа тебе приносит? Жить на него можно?

– (Смеется.) Конечно, приносит! Журналистика меня так не прокормила бы (Катя закончила журфак нашего педуниверситета и в свое время проходила практику в нашей редакции. – Авт.) Хотя все зависит от заказчика. Одна из самых дорогих работ была для спортивного клуба «Матрица» из Лос-Анджелеса, она обошлась им более чем в 400 долларов. Кстати, не обязательно работать на конкретного заказчика. Можно создавать дизайн и выставлять на аукцион в Интернете: нарисовал красиво на листочке персонаж, добавил характеристики – например, грубый голос, может призывать магические крылья или еще что-то, люди делают ставки и покупают. У меня только в Инстаграме 28 тысяч подписчиков.

– Кстати, все свои рисунки ты делаешь на планшете? Или что-то рисуешь на бумаге?

– И на планшете, и на бумаге. На бумаге рисую обычными шариковыми ручками, шикарно получается. Основу можно сделать или маркером, или кисточкой с резервуаром, куда набирается или тушь, разведенная водой, или темная акварель, потом можно тоже акварелью покрасить, а сверху детали – гуашью. Иногда использую и цветные карандаши.

– А в Кропивницком кто-то еще рисует что-то похожее?

– Я не знаю, не встречала. Правда, есть украинские разработчики браузерной игры BeastEon, я начинала на них работать в 2016 году, а потом переключилась на Эмираты, США, Европу…

Беседовала Ольга Березина, «УЦ».