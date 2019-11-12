Ноябрьская почта

Давненько мы с вами не заглядывали в папочку с письмами, которые присылают в редакцию. Слава Богу, перестали приходить «агитки» за всяческих кандидатов, депутатов и прочих президентов, и можно найти то, что на самом деле волнует наших читателей.

Прежде всего хочу в очередной раз обратиться с просьбой: пожалуйста, не присылайте нам анонимки, письма вообще без подписи или «от громады». Иногда по письму возникает какой-то вопрос, а связаться не с кем. И оно остается без нашей реакции. Если вы укажете в письме, что не хотите упоминания вашей фамилии, мы ее не напишем. А еще хорошо бы телефончик для связи. Это было, как говорят, последнее китайское предупреждение, а теперь приступаем к письмам.

«Міська громада» Ново­украинки возмущена тем, что на должность главного специалиста сектора архитектуры, градостроительства и ЖКХ Новоукраинской райгосадминистрации назначен человек, который по образованию – ветеринарный врач (!). «Все это было бы смешно, когда бы не было так грустно», – писал в свое время Лермонтов. К сожалению, в наше время это не только не смешно, но даже и не грустно, а страшно. Хочется спросить «громаду»: а вы телевизор смотрите? Газеты читаете? Назначения на высшие государственные посты вас устраивают? Чему вы тогда удивляетесь на местном уровне? Хотя, могу вас уверить, бывают приятные исключения из правил. Так что будем надеяться, что и в вашу РГА в случае чего можно будет и собачку или котенка больного принести. Хочется верить, что главный специалист сектора архитектуры, градостроительства и ЖКХ не откажет в помощи братьям меньшим.

Еще одна группа товарищей – ветераны из Кропивницкого – озабочена тем, что «многие недоброжелатели пытаются рассорить ветеранов, причем делают это очень хитро. /…/ Депутаты из Черкасс, ссылаясь на опыт депутатов из Львова, принимают решение о выдаче по 100 000 тыс. (вообще-то написанная цифра равна ста тысячам тысяч, то есть ста миллионам! – Авт.) гривен участникам боевых действий АТО на строительство жилья, так как в городе не хватает земли под застройку (положенных по закону 0,2 га. – Авт.)». Поэтому авторы письма предлагают выделять аналогичную сумму ВСЕМ, кто когда-либо принимал участие в боевых действиях и не получил положенный земельный участок. Интересное предложение, не правда ли? Вот только вполне фантастическое.

«Крик души» пришел к нам в редакцию от Тамары Васильевны Горелик из с. Зеленое Петровского р-на. В письме очень подробно, с цифрами, говорится о якобы финансовых злоупотреблениях директора школы. От нас просят помощи, иначе родители грозятся опубликовать все в Интернете. Мы вполне можем вмешаться, но… только после решения суда, который подтвердит правдивость изложенных в письме фактов. Так что вам, уважаемые, не в газету нужно писать письмо, а в прокуратуру (приложив все имеющиеся у вас доказательства растранжиренных бюджетных средств). Что же касается Интернета, куда вы грозитесь выложить все эти документы, то этим вы никого не удивите – там море подобных публикаций. Но я бы все-таки начала с прокуратуры…

Сразу два письма у нас от нашего постоянного читателя из Кропивницкого Т.И.Солдатченко. Первое написано под впечатлением от публикаций С. Полуляха об Александрии – «ее былом процветании и уничтожении нашим современным независимым правительством». Ну, скажем, не только правительства приложили руку к «уничтожению процветания». Прежде всего оставили свой след в этом процессе «хозяева» предприятий. Вспомните, как они вырезали на металлолом оборудование, наполняя свои карманы, уничтожали заводы, фабрики, фермы… Так что в первую очередь виноваты новые «хозяева», которых, к сожалению, было гораздо больше, чем настоящих хозяйственников, сумевших сохранить свои предприятия.

Еще один момент, который вас возмущает, – это выезд людей на работу за границу. Откроем первую же ссылку по этому запросу в поисковике Google.

«Строители, банкиры, музыканты, таксисты: мировая армия трудовых мигрантов расширяется и уже превысила 164 млн человек – это больше населения России. Из них две трети уехали в богатые страны, и теперь там каждый пятый работник – иностранец.

Занятость среди мигрантов растет одновременно с безработицей и недовольством среди местного населения. В ответ власти ужесточают миграционную политику. С другой стороны, технологическая революция сокращает потребность в рабочей силе.

Большинство пока предпочитает развитый Запад: половину всей иностранной рабочей силы в мире делят поровну Северная Америка и Европа. Наибольшее количество мигрантов – в США, Саудовской Аравии, Германии, России, ОАЭ, Франции, Канаде…»

Соответственно, польские, например, строители едут на заработки в более богатую Германию или Францию, а их место занимают наши, украинские, которых, в отличие от поляков, вполне устраивают предлагаемые им зарплаты. Так что ничего смертельного в том, что украинская молодежь, и не только молодежь, уезжает на заработки за рубеж. Это всего-навсего мировая тенденция, от которой мы, слава Богу, не отстаем.

Во втором своем письме Т.И.Солдатченко, опять-таки, под впечатлением от публикаций С.Полуляха, вспоминает свои школьные годы, пришедшиеся на период войны и оккупации. Спасибо за вашу память!

Пенсионер из Новоукраинки Михаил Васильевич, проживающий в пер. Ковальском, приглашает наших журналистов (и даже обещает напоить кофе), чтобы мы помогли ему и его соседям решить проблему асфальтирования 200 метров (!!!) тротуара. Много раз они обращались к местным властям, однако в ответ – сплошные отписки. Уважаемые господа чиновники! Мы, конечно, можем и приехать, но тогда вопрос: а для чего вы там существуете? Неужели 200 метров тротуара потянут за собой миллионы гривен? Это что, совершенно нерешаемая проблема? А депутаты на округе, где проживает Михаил Васильевич, есть? Чем вы заняты, господа? У нас в Кропивницком эта проблема активно решается. Не можете сами – обратитесь к нашим депутатам, они поделятся опытом, как улучшить комфорт жителей.

Кропивничанка Татьяна Пожидаева интересуется качеством воды, которая течет из наших водопроводных кранов. Можно ли ею без вреда для здоровья мыть фрукты, готовить на ней пищу? Что Вам ответить? За 25 лет жизни «УЦ» мы, наверное, не меньше 25 раз отвечали на этот вопрос. Подробно, с мнением и аргументами ответственных товарищей. И всегда ответ был позитивным. Качество воды контролируется ежедневно – рисковать никто не хочет.

Ольга Березина.