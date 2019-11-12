«Варьяты» – Кропивницкий: любовь без прелюдии

Сергей Притула и шоу «Варьяты» в очередной раз «зажгли» в Кировоградской областной филармонии. С их последнего концертного визита в Кропивницкий прошло чуть более полугода. С тех пор практически ничего не изменилось. Все так же полный зал, повальный смех и шквал аплодисментов при появлении на сцене любого из участников шоу-группы. И все же – во все времена позиционирующее себя как абсолютно «вне политики» юмористическое шоу, повторив это в очередной раз, ребята начали окучивать и эту тему.

В самом начале концерта «Варьяты» вынесли на зал идею о карьерной переориентации комика на президента. Сергей Притула презентовал свою программу действий на посту главы государства, случись ему их выиграть. Потом в ходе выступления были и ставшая мемом фраза «стадион так стадион», и намеки на нетрадиционную сексуальную ориентацию неких 450 украинских парней.

В начале концерта Притула также успокоил своих поклонников касательно перелома ноги. Дескать, хоть он все еще передвигается на одном костыле, на данный момент это лишь подстраховка. Попутно он отпустил пару-тройку смачных шуток в адрес экстренной медицинской помощи в нашей стране, вспоминая опыт получения этой травмы.

Команда привезла в Кропивницкий свою новую программу. Это не только ранее не игранные шутки и темы, но и абсолютно новая форма – такой себе поэтический стендап. Сергей Притула читал свои стихи. Обещает, что такой номер также станет постоянным, если понравится публике. Судя по реакции зала – станет.

В остальном же формат шоу изменений не претерпел.

Это буквально «разрывающий» зал батл между Притулой и Владимиром Ковцуном (Владзьо). Если бы выиграл Притула, залу было обещано на следующем концерте кормить медом каждого зрителя. Однако победил «секс-символ» команды Владзьо, тем самым выиграв право взять те самые 200 литров меда на гастроли в Париж на продажу.

Дуэт Владимира Жогло (Жожка) и Валентина Сергийчука выдали очередную порцию шуток-миниатюр, в основном на тему взаимоотношения полов.

Жогло и Виталик Тыльный поделились нестандартными идеями для празднования Дня объединенной территориальной общины.

И, конечно же, прозвучали знаменитые перепевки известных песен в исполнении Владимира Жогло под аккомпанемент гитариста Сергея Полупана.

Во всех номерах, как обычно, было много о мужчинах и женщинах, а в этой программе – непосредственно на тему секса. Как признают сами ребята со сцены, коллектив мужской, а потому от женской темы никуда не деться. Со зрительского кресла это иногда видится как картинка из Камасутры – может, на первый взгляд, и заманчиво, но если много и долго – то утомительно. Удастся ли удержать баланс, узнаем уже в следующем году.

В 2020-м году проект будет отмечать 10-летие своего пребывания на сцене. По этому случаю Сергей Притула пообещал привезти в Кропивницкий юбилейную концертную программу, отметив, что наш город особенный для «Варьятов», поскольку именно с него начался их успешный поход за пределы Западной Украины. Он рассказал, что именно Кропивницкий, тогда еще Кировоград, был первым городом, где еще никому толком не известные «Варьяты» собрали полный зал.

«Ни в Кременчуге, ни в Черкассах мы тогда еще не могли его собрать. В Кировограде был аншлаг. Ваш город – это любовь без прелюдии», – шутил Притула, говоря слова благодарности кропивницкому зрителю за любовь к их шоу.

В финале руководитель проекта «Варьяты» напомнил, что часть денег от проданных билетов на концерт, и это также уже стало традицией, идут на помощь украинской армии. На этот раз – на закупку снайперских пуль для ребят, которые базируются под Краматорском.

И, как и в прошлые приезды, Притула с командой шоу проведали военных из нашего 3-го полка. Как всегда, без помпы и телекамер, но не с пустыми руками. На этот раз они передали нашим спецназовцам от компании Ariston бойлеры, которыми оснастят мобильные передвижные бани для бойцов в зоне ООС.

Ирина Нетреба, «УЦ».