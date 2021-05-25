Раннє плавання унікальної четверні з Кропивницького (ФОТОРЕПОРТАЖ)

Чотири дівчинки-близнючки з Кропивницького, щойно народившись, стали відомі на всю країну. Воно й не дивно, адже таке чудо трапляється вкрай рідко! Нещодавно Діані, Мілославі, Єлизаветі і Вікторії Валіхновським виповнився рік, а малятка вже почали робити свої перші кроки. Не останню роль в цьому зіграли заняття в басейні для немовлят, які вони всією сім’єю відвідували протягом останнього місяця.

Як проходило унікальне плавання – дивіться у розширеному фоторепортажі