«Вільних місць немає» – попереджає табличка на вході в кропивницький готель «Турист», який ще недавно напівпустував, і не одне десятиліття. Затребуваним заклад став у перший день війни – тут зупиняються біженці.

– Співпрацюємо з обласним штабом, який займається розселенням біженців,– розповіла Ірина Шевченко, виконуюча обов’язки голови правління ПрАТ «Кіровоградтурист». – Щодня приймаємо півтори сотні людей. Третина – діти. Дехто – з тваринами. Їдуть з Луганщини, Донеччини, Харківщини, Дніпропетровщини. Одні – своїм транспортом, інші – залізницею, автобусами. Вимучені, знервовані. Жінки плачуть. У нас біженці зупиняються ненадовго. Тільки дві дівчини затрималися з 24 лютого. Мабуть, немає куди їхати далі. Вони допомагають прибирати в готелі.

За словами Ірини Шевченко, у «Туристі» ще й безплатно годують біженців.

– Свої продовольчі запаси ми вже використали, тепер допомагають харчами волонтери. Сніданки, обіди готуються в кухні нашого ресторану на другому поверсі. А увечері – пиріжки, теж наші дівчата печуть. Напишіть у газеті, що потрібні дріжджі.