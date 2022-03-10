До зустрічі в галереї

Є припущення, що після війни ми всі побіжимо в музеї, театри, галереї. Відвідування цих закладів зараз дуже не вистачає. Але країна у вогні, ворог розстрілює архітектурні та історичні цінності, тому трошки зачекаємо.

А галерея «Єлисаветград» вже підготувала виставку, яка буде відкрита одразу після перемоги. Микола Цуканов радить нам прийти та насолодитися роботами Олександра Охапкіна. Картини – з колекції родини Цуканових. Виставка має назву «Я – українка».

Кропивничани знайомі з олександрійцем Охапкіним та його творами. Рівно чотири роки тому в галереї була виставка його робіт «Святі у вишиванках». В інтерв’ю «УЦ» митець тоді сказав: «У мене є мрія. Ось зараз у наших храмах парафіяни моляться на ікони російської церкви. А чому немає української? Напевно, настане такий час, коли ті, від кого це залежить, визнають українську ікону канонічною. Тоді, сподіваюся, мої роботи могли б претендувати на те, щоб стати іконами помісної церкви. Вони стали б певною мірою предтечею або, вірніше, відродженням українського іконопису, і я вважав би свою місію виконаною»…