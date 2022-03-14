«Это подлая война»

Його взяли в полон спецпризначенці з Кропивницького. Відповідає на питання, на відміну від інших полонених росіян, напрочуд адекватно та зв’язно. Розмовляє не «по-писаному», але це лише створює контраст з тим, що він прийшов до України вбивати…

– Я, Исламов Данис Рафаэлевич, 16 октября 2000 года рождения, уроженец города Азнакаево Республики Татарстан, контрактник Вооруженных сил Российской Федерации, 21-й отдельной мотострелковой бригады военной части 12-128, разведчик-пулеметчик первого отделения 1-й разведывательной роты.

– Когда вы получили приказ пересечь границу Украины?

– 21 числа сначала комбриг собрал командиров, потом комбат собрал личный состав и сказал то, что мы на следующий день должны ехать в неизвестном направлении и на неделю просто съездить и вернуться обратно.

– Когда вы выдвинулись?

– В тот же день, когда нам об этом сказали, у нас собрали телефоны, документы и все остальное, и на следующий день, загрузив все сухпайки, получив оружие и погрузившись в технику, мы выдвинулись.

– Когда вы пересекли границу?

– 24 февраля 2022 года в Курской области в районе села Теткино.

– Куда вы двигались?

– Колонна двигалась быстро по направлению к Киеву, как стало известно далее, а пересекали такие населенные пункты, как Конотоп, БахмАч и Ичню. Наша техника двигалась в сопровождении командира бригады. Далее в районе села Остролучье по приказу командира бригады вместе с комбатом две машины, я находился во второй, БМП-2, поехали в село Остролучье. Там попали в засаду, я был ранен – получил осколочное ранение в районе бедра, спрятался в заброшенном доме, после чего меня нашли местные жители и поймали в плен. Затем, по пребыванию на территорию Украины, я осознал то, что здесь нет никаких нацистов, бендер, и здесь есть мирные люди, которых сейчас обстреливают. И дети вынуждены прятаться в подвалах, женщины, старики, больные, инвалиды, и я убедился в том, что приказы командования были глупыми и нерассудительными. Все было не нужно, и эта война не нужна.

– Как ты оцениваешь действия своего командования и высшего командования?

– Это подлая война, я не знаю, это не война, это я не знаю что, это вообще… Оценить? Это слишком цинично все и нечеловечно, если учитывать то, что происходит с ними…

– Ты хочешь вернуться домой?

– Я хочу вернуться домой. И хотелось бы пожелать всем остальным выжившим молодым ребятам, таким же, как я, чтобы они вернулись домой и попробовали начать свою жизнь сначала. Хоть это будет тяжело.