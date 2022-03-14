Харчі на фронт

З ранку до ночі жінки та дівчата обласного центру готують для української армії борщі та супи швидкого приготування. «Кулінарна сотня» працює на базі «Гончаренко Центр Кропивницький», півтора десятка господинь безперервно шинкують овочі, фасують суміші.

Як журналістам «УЦ» розповіла координатор проекту Олена Коряк, є дуже велика потреба у сушарках для овочів та фруктів. «Ми робимо таку їжу, яку можна дуже швидко приготувати в польових складних умовах». Якщо у кого є такі пристрої, їм будуть раді за адресою Велика Перспективна,4. Робочі руки також не будуть зайвими.

Ще одна потреба – люди, в першу чергу з області, у кого є крупи у вигляді пластівців – дуже необхідні! Виключення – вівсяні пластівці не потрібні. Якщо є молоті на пластівці горох, рис, гречка та інші крупи – везіть до Кропивницького за вказаною адресою. Перші страви з таких круп готуються швидко, це є важливим в умовах війни.

«Ці сухі борщі та супи ми готуємо виключно для Збройних сил України. Тероборону забезпечує міська та обласна влада, ми працюємо виключно на армію. Ми шукаємо по районах області будь-яку мелену крупу, січку, пластівці. Звернулися до Новоукраїнського комбінату хлібопродуктів – там немає. Люди, допомагайте», – сказала Олена Коряк.