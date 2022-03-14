Чим жахливіша брехня, тим охочіше натовп вірить у неї.

Дослідники ідеології нацизму досі з’ясовують, кому саме належить ця затерта до дірок фраза – Йозефу Геббельсу чи самому Адольфу Гітлеру. Думаю, до давно зітлілої парочки як співавторів можна сміливо додати Володимира Путіна та Сергія Лаврова.

З епіграфом зрозуміло, повернімося до заголовка. Напевно, більшості з вас це слово незнайоме. Більше того, навіть той, хто знає його, не може бути повністю впевненим у своєму трактуванні, настільки воно багатогранне – від найвищового позитиву до крайнього негативу.. У світові мови «хуцпа» прийшла з ідишу з івритом, і, повірте, мої одноплемінники вигадувати слова зі змістом вміли завжди.

В одному з варіантів тлумачення хуцпа – це нахабна, підла, цинічна брехня. Причому кожен із цих епітетів супроводжується приставкою «над» – наднахабство, надпідлість, надхамство, надлицемірство. Не вдаватимуся в подальші дослідження – думаю, сказаного цілком достатньо.

Сподіваюся, ні для кого з вас, шановні читачі, не секрет, що кожна влада використовує брехню як обов’язковий елемент своєї політики. І наша, і не наша, і давно забута, і навіть будь-яка майбутня. Але далеко не кожна влада зводить свою брехню до рівня хуцпи. Проте таких прикладів у новітній історії достатньо – нацистський рейх, сталінський СРСР, Північна Корея всіх Ченів, Куба… Багато їх, забудеш когось – образиш. Але сьогодні не про всіх – тільки про одну. Про путінську Росію.

Незважаючи на таку кількість історичних прикладів, багато хто досі ставить собі питання: як можна так підло брехати? Можна! Не сумнівайтеся. Найяскравіший приклад – від Лаврова, міністра ідіотських справ Росії: «… чи ми плануємо нападати на інші країни – на інші країни ми нападати не плануємо. Ми й на Україну не нападали».

Ну, не покидьок? Ти ж не Путін, не в бункері сидиш, Інтернетом користуватися вмієш! Ще один стариган, який з’їхав з глузду.

Весь світ бачить кадри зруйнованих багатоповерхівок, шкіл, лікарень у Харкові, Маріуполі, Чернігові, Бучі, тіла вбитих жінок та дітей і що чує з Росії: «Ми завдаємо точкових ударів по військових об’єктах». Так, для цих двох параноїків ми з вами – точки, а не люди.

У топку пропаганди йде все: від давно розіп’ятих хлопчиків до «українсько-американських біолабораторій смертельних патогенів». Цей фейк із поганим запахом озвучили особисто Лавров із Путіним. З усіх телевізорів та прасок його вже оголосили мало не приводом до вторгнення в Україну. Жах! І коронавірус – теж ми?

Біолабораторії в Україні були, це факт. Але у Радянському Союзі! І разом із Союзом були демонтовані. На відміну від Росії, де досі виробляють та використовують (!!!) для усунення політичних опонентів усіляку гидоту типу «Новичка». З хворої голови на здорову…

Чому я не пишу про «пропагандонів», таких, як Соловйов чи Скабєєва? Тому що вони вторинні, вони лише ретранслюють думки та бажання «великого Пу». Його брехня – їхній хліб. Хоча своє місце на лаві Гаазького трибуналу вони, безумовно, теж заслужили.

Хуцпа – це завжди «над-». Але я ризикну запропонувати новий термін – «надхуцпа». Це коли справжнісіньку, що несе смерть і руйнування, війну Путін з Лавровим називають «спецоперацією». Шкода, що на Землі не існує якогось надпокарання за такий злочин проти людяності. Може, на тому світі? Щиро їм бажаю.