В июне 2017 года семья Цукановых позвала меня в Мариуполь. Мы там пробыли четыре дня, наполненных искусством, общением с прекрасными людьми, восхищением потрясающей красоты городом… Несколько дней назад наши друзья-мариупольцы Игорь и Марина Пилипенко чудом вырвались из родного им города. Немного придя в себя, Игорь рассказал, что пришлось пережить.

– Не расскажешь, что такое ад, пока не побываешь в нем. У меня, в принципе, нормальная психика, и то я не выдерживал. Особенно когда самолеты летают над нашими домами и сбрасывают бомбы. Два-три самолета заходят с моря, сбрасывают бомбы и идут на следующий заход. . Мы даже «привыкли» к пушкам, танкам, гранатометам, пулеметам… Но самое тяжелое и страшное – это авиаудары.

Мы пережили самую настоящую блокаду. Сначала отключили свет, потом воду. Благо, была талая вода, текла с крыш.. Открыли колодцы, нашли родники. Но я видел, как люди пили воду из батарей. Пилили деревья на дрова, разводили костры во дворах и что-то готовили.

Еще одна беда – мародеры и наркоманы. Побили аптеки, магазины, банки, повыносили все. Разграбили даже заправки – ведрами топливо вытаскивали. Ребята – полицейские патрулировали до последнего, но все же не возьмешь под контроль. Связи нет. Да и телефон там зарядить негде.

В нашем доме осталась семья с раненой девочкой. Ни медикаментов, ни обезболивающих нет. Ее забрали из больницы, потому что не было смысла там держать. В городе работала одна больница и старый роддом. Три хирурга и четыре медсестры, которые не справлялись. Трупы выносили на улицы и просто складывали. Внутри помещения все залито кровью, света нет, раненые просто лежали «пачками».

Вот-вот начнется тепло, и будет беда с трупами. Пока работала ритуальная служба, более-менее было по-человечески, хоть в братских могилах хоронили. А что дальше?.. Много людей потеряно под завалами.

Нам чудом удалось выбраться. Сначала была неофициальная информация о коридоре, колонне. Но ее расстреляли. А потом весь город массово поехал на свой страх и риск. В первый день выехала колонна четыре тысячи машин. Двигались в три ряда. Мы успели проскочить и сейчас находимся в безопасном месте. Люди продолжают выезжать, и мы здесь уже помогаем приезжающим как волонтеры, земляки.

Мариуполя нет. Девяносто процентов разрушений. Город стерли с лица земли. Намеренно бомбили центр, дома. Россия – такая страна: сами жить не умеют и пришли уничтожить соседей. Точно, у них менталитет орков. Это не люди, они живут не умом, а телевизором.