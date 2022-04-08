Понад 20 тисячам працюючих пенсіонерів Кіровоградщини перерахують пенсію

Щороку Пенсійний фонду України з 01 квітня без додаткових звернень осіб проводить перерахунок пенсій працюючим пенсіонерам, які станом на 1 березня 2022 року набули право на зазначений перерахунок. Пенсію перерахують тим пенсіонерам, які працюють, і кому пенсія була призначена або вже перерахована два роки тому і більше. Таких пенсіонерів в Кіровоградській області налічується понад 20 тисяч осіб.

Як зміниться розмір пенсії після проведеного перерахунку?

Розмір пенсії розраховується для кожного пенсіонера індивідуально і залежить від тривалості набутого страхового стажу (коефіцієнта стажу), величини заробітної плати (коефіцієнта заробітку), а також права на надбавки та підвищення.

Чи потрібно звертатися до органів Пенсійного фонду?

Відповідний перерахунок пенсії буде проведено автоматично, без особистого звернення пенсіонера, на найбільш вигідних умовах, тобто з урахуванням стажу після призначення (перерахунку) пенсії або з урахуванням стажу та заробітної плати після призначення (перерахунку) пенсії.

Оскільки змінено терміни подання звітності…

Звертаємо увагу, що з 01 січня 2021 року набрали чинності зміни до Закону України “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” та Податкового кодексу України, якими передбачено подання звітності з єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування і податку на доходи фізичних осіб щокварталу (замість щомісяця).

Тому доплатять не раніше червня…

Дані про страховий стаж за січень та лютий 2022 року надійдуть зі звітністю за І квартал та відобразяться в системі персоніфікованого обліку не раніше середини наступного кварталу. Відповідно, автоматичний перерахунок пенсії у 2022 році буде проведено в травні-червні цього року (після надходження відомостей про сплату єдиного внеску за вказаний період), із датою перерахунку з квітня місяця та із проведенням відповідної доплати у червні 2022 року.

Лариса ПРОХОРЕНКО, заступник начальника управління – начальник відділу методології та організації роботи з обслуговування громадян управління обслуговування громадян головного управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області