Евакуювалися в чому були

Два тижні працює в Новоукраїнці сімейним лікарем Інна Голубєва, переселенка з Києва. Вона з чоловіком і семирічним сином перебралася на Кіровоградщину евакуаційним поїздом.

– Перед тим два тижні провели в підвалі пологового будинку, де я працювала терапевтом, – розповіла Інна «Україні-Центр». – Там і наші вагітні ховалися. Син, Владислав, не налякався. Забавлявся іграшками, телефоном. Але в Києві залишатися було небезпечно, і вирішили перебиратися. У Новоукраїнку, бо чоловік звідси родом. Він має квартиру тут. Евакуювалися. Нам дали статус переселенців. Я влаштувалася сімейним лікарем у лікарській амбулаторії загальної практики сімейної медицини. Укладаю декларації. У тому числі – з такими ж переселенцями. Два тижні тому їх тут налічувалося дві тисячі.

На запитання, як вирішує побутові питання, Інна Голубєва відповіла:

– Купили кубометр дров. Топимо. Речей із собою багато не брали – по рюкзаку. Приїхали в чому були. Малому дали одяг тутешні добрі люди, чоловік теж одягнувся з гуманітарки. Я подружилася з колегами, із сусідами. Спасибі всім, хто допомагає. А малий скучає за іграшками, які в Києві залишилися. Більше всього – за «Лего». Про плани на майбутнє журналіст Інну Голубєву не питав – не той час.

Як повідомили «Україні-Центр» у відділі освіти, культури, охорони здоров’я та спорту Новоукраїнської РДА, у заклади охорони здоров’я району працевлаштовано 13 переселенців. Серед них – 9 лікарів, дві медичні сестри, два бухгалтери.

За словами начальниці відділу Олени Матвієнко, переселенцям-медикам надано роботу в закладах як первинної, так і вторинної ланок. Таким чином частково вирішилася проблема забезпечення галузі кадрами. Деякі територіальні громади потребують сімейних лікарів і тепер. У районі почався процес підписання декларацій з новими сімейними лікарями.