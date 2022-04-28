№17 (1482)

By
Андрій Флоренко
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12:07
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Номер тижневика «УЦ» від 28 квітня 2022 року

Розлюднення

Слава Христу! Героям слава!

Від влади – для добрих людей

Райкович: «Війна вчить жити по-іншому»

Олександрія: cкоро в школу!

Про війну тут говорити не хочуть

Бійці просять ще

Стояти за своє

Допомога третього рівня

«Я зрозумів: ви – переселенці»…

Індивідуальна аптечка на час війни

«Приїхали, а в хаті уже натоплено»

Чиї яйця крутіші?