№17 (1482)

Номер тижневика «УЦ» від 28 квітня 2022 року
Райкович: «Війна вчить жити по-іншому»
Про війну тут говорити не хочуть
«Я зрозумів: ви – переселенці»…
Індивідуальна аптечка на час війни
«Приїхали, а в хаті уже натоплено»
Номер тижневика «УЦ» від 28 квітня 2022 року
Райкович: «Війна вчить жити по-іншому»
Про війну тут говорити не хочуть
«Я зрозумів: ви – переселенці»…
Індивідуальна аптечка на час війни
«Приїхали, а в хаті уже натоплено»
Донецький державний університет внутрішніх справ запрошуємо на навчання!