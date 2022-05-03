Головні по допомозі

Підрозділ місцевого самоврядування Кропивницького, на який припало чи не найбільше навантаження починаючи з 24 лютого, – це Прозорий офіс Департаменту надання адміністративних послуг. Уявіть собі, після урядових рішень про соціальну підтримку внутрішньо переміщених осіб до Прозорого офісу (чи ЦНАПу, як його ще називають) за записом по талончиках вишикувалась черга тимчасово переміщених осіб довжиною в місяць! Люди з Луганської, Харківської, Донецької та інших областей потребували допомоги, дуже багато з перших днів було людей з Маріуполя, розповів в інтерв’ю «УЦ» Олександр Нікітенко, керівник Прозорого офісу Кропивницького.

– З огляду на ситуацію з потоком людей, а він тільки зростав, ми задіяли адміністраторів департаменту надання адміністративних послуг Прозорого офісу. Спочатку запустили 8, потім ще 4 робочих місця. Таким чином досить оперативно розвантажили чергу за попереднім записом і перейшли на живу чергу. На сьогодні черг в нас практично немає, напругу знято. Усі попередні записи ми відпрацювали. Працюємо фактично в режимі «прийшов – отримав».

Хоча були складні моменти. Оформити довідку переміщеної особи й потім соціальну допомогу, 2 тисячі на дорослого та 3 тисячі на дитину, планувалось у додатку «Дія», до 30 березня він мав запрацювати повноцінно, але не склалося. А щоб людям отримати допомогу, треба було все оформити до 12 квітня, а потім відтермінували до 30-го. І ми взяли на себе весь потік людей, які оформляли допомогу вживу, так би мовити, приймали документи.

Спочатку людям доводилось двічі подавати документи – на реєстрацію, а потім на допомогу, тепер ми це прибрали, скоротили процес, усе за один раз робиться.

«Дія» на минулому тижні вже запрацювала, хоча не в повному обсязі, але це полегшило ситуацію. В основному тепер ми обслуговуємо літніх людей, яким складно користуватися речами типу «Дії», або таких, у кого немає смартфонів.

Були й технічні питання, не справлялися сервери, одну довідку система опрацьовувала 30-40 хвилин, але міністерство все вирішило, підсилило технічну складову. Також перший час були складнощі з тим, що було закрито більшість державних реєстрів, зараз вони відкриваються, і кількість наших послуг росте. Відновилась низка послуг у сфері реєстрації бізнесу. Наразі тільки Прозорий офіс на всю Кіровоградську область надає ці послуги. Це свідчить про рівень довіри та професіоналізм наших реєстраторів. Але залишаються закритими реєстр речових прав і земельного кадастру.

Загалом за ці два з гаком місяці через Прозорий офіс і міський департамент соціальної політики ми видали більше 16 тисяч довідок внутрішньо переміщеним особам. А це дає можливість нашим громадянам, які рятувалися від бойових дій, отримати від держави допомогу та опіку.

Людям треба знати, що на цей складний час заборонено змінювати реєстрацію (виписуватися – прописуватися) місця проживання – реєстр теж закритий, є обмеження у сфері реєстрації юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців, громадських формувань.

Важливий напрямок роботи – це «Прихисток». Простіше, компенсація за комунальні послуги тим, хто безкоштовно прийняв у себе переселенців, 450 гривень на місяць, хоча точніше це 14 гривень 77 копійок на день за людину. У Кропивницькому станом на 28 квітня зареєстровано 523 приміщення, де селять переміщених людей, у них мешкають 1528 осіб, на них оформлено цю компенсацію за «Прихисток».

Є проблеми з людьми без реєстрації, деякі питання по «Дії», яка працює з прив’язкою до місцевості, геолокацією, з електронними підписами та ідентифікацією через «Приватбанк», але ми допомагаємо всі ці питання вирішити…