Чи потрібно сплачувати ЄСВ фізичним особам – підприємцям під час воєнного стану?

Тимчасово, з 1 березня 2022 року та протягом 12 місяців після припинення або скасування воєнного стану фізичні особи – підприємці на спрощеній та загальній системі оподаткування, особи, які провадять незалежну професійну діяльність та члени фермерського господарства мають право не нараховувати, не обчислювати та не сплачувати єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за себе.

Але…

Надана законодавством можливість не сплачувати ЄСВ є лише правом, а не звільненням від оподаткування . Тому рішення про несплату ЄСВ є добровільним, та приймаючи його підприємець має врахувати, що це призводить до втрати страхового стажу для призначення пенсії в майбутньому.

Дана норма регулюється Законом України № 2120-IX від 15 березня 2022 року “Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо дії норм на період дії воєнного стану”.

Також, фізичні особи – підприємці 2 та 3 групи єдиного податку мають право не сплачувати ЄСВ за найманих працівників, призваних під час мобілізації на військову службу до Збройних Сил України. В такому випадку суми ЄСВ сплачуються за рахунок державного бюджету .

Варто враховувати!

Від повноти наповнення бюджету Пенсійного фонду України залежить своєчасна виплата пенсій та допомог пенсіонерам.

Довідково: З 01 січня 2022 року мінімальний страховий внесок з ЄСВ за місяць складає 1 430 грн (розмір мінімальної заробітної плати 6 500 грн * 22 %). Надходження ЄСВ за квітень 2022 року у Кіровоградській області склали 572,5 млн грн, а місячна потреба в коштах на пенсійні виплати пенсіонерам області – 1 020,0 млн грн.

Сніжана СОЛОВЕЙ, начальник фінансово-економічного управління головного управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області