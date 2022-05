«Всупереч війні»

By

Під такою назвою пройшов організований «Україною-центр» другий рок-фестиваль. Ми це зробили! Відгукнулися всі, до кого ми звернулися. Хлопці й дівчата – рок-музиканти – зголосилися підтримати хлопців і дівчат з ЗСУ.

Сім гуртів протягом чотирьох годин тримали зал. Це було драйвово, щиро, чесно, від душі. Inside the Sound, Tea in Sahara, Stormbringer, Aleks Fish band, EFIR, Cardio, Three Legends. Давно й добре знайомі музиканти та ситуативно, спеціально під рок-фест, створені колективи. Ну не міг Віталій Делестьянов, відомий на всю країну клавішник, перебуваючи на батьківщині, не взяти участь у фесті.

Як на кожному поважному фестивалі, не обійшлося без сюрпризів. Легенда кіровоградського року Олександр (Блек) Царюк написав пісню «Слава Україні!» і заспівав її. А не менш відомий Володимир Олійник взяв участь у фесті з новим саксофоном і став гармонійною складовою гурту Three Legends разом з Віталієм Делестьяновим та Дмитром Дорошем.

Фест гостинно прийняла обласна бібліотека імені Чижевського. Її кінозал відповідав всім умовам проведення масового заходу: підвал, під час сирени можна залишатися на місцях. Так і сталося: щойно розпочався концерт – пролунав війдбій повітряної тривоги. І до кінця дійства жодної сирени не було. Мабуть, наші хлопці з військ ППО відчували, що в Кропивницькому на честь їх звучить правильна музика.

Ми зібралися не тільки послухати музику – збирали кошти на підтримку Збройних сил України. Вхідних квитків не було. Були запрошення, флаєри, які роздавали, скоріше, на пам’ять. На вході – ящик з написом «Підтримай ЗСУ». Кидали хто скільки міг. Розчулили діти, які кидали монетки – дві, п’ять гривень… Вони найцінніші.

Рок-фест став подією ще й тому, що зібрав друзів. Надворі, біля кінозалу бібліотеки, перебувало майже стільки людей, скільки й у залі. Давні друзі давно не бачилися, обіймалися, розмовляли, ділилися пережитим. Музику було чутно, тому пританцьовували. Бажали один одному Перемоги, миру країні.

Коли тільки-но розпочалася підготовка до фестивалю, ми з головним редактором вирішили, що зібрані кошти передамо Вадиму Нікітіну. Волонтер зі стажем, починаючи з 2014 року. Має беззаперечний авторитет. Ми йому довіряємо, бо знаємо, що кошти підуть саме туди, де конче хтось чогось потребує. Вадим Леонтійович повідомив: на благодійному рок-фесті було зібрано 26 тисяч 642 гривні 50 копійок.

А знаєте, мабуть, ми зберемося ще. Цей фест відбувся завдяки випадковій зустрічі з нашим другом, меломаном Юрієм Соломком. Це він нагадав про наш перший фестиваль і запропонував провести другий – всупереч війні. На виході з залу, коли ми прощалися, Юра сказав: «У мене ще стільки ідей, пов’язаних з вами!»

Ми поцікавилися враженням від фесту в декількох його учасників.

Єлизавета Малюкова, солістка гурту Tea in Sahara: «Неможливо було наговоритися, наобійматися з друзями. Про війну не забули, а про тривоги на деякий час забули. Такої концентрації творчих людей давно не бачила. Чекаю переможного фесту».

Віктор Стрижевський, легендарний барабанщик «всіх часів і народів» (гурт Stormbringer): «Це святе – допомогти хлопцям на фронті. Я вже не можу тримати в руках зброю, а барабанні палички поки що можу. І буду тримати, скільки знадобиться, щоб наблизити нашу перемогу. Радий, що ніхто з музикантів не відмовився взяти участь у фестивалі. Переможемо орків!»

Анатолій (Тоха) Антоненко, душевний вокаліст, гурт Aleks Fish band: «Усе було достойно. Вважаю, ми всі зробили добру справу. Наш гурт завжди готовий брати участь у подібних заходах. Слава ЗСУ!»

Макс Величко, наш супер-гитарист, своєю майстерністю підтримав три гурти рок-фесту: «Радий був взяти участь у заході, який об’єднав музикантів у прагненні допомогти ЗСУ. Начебто не час для концертів, але життя триває, і кожен має робити те, що може, вміє. Ми граємо. Грати на допомогу нашим бійцям – приємно й корисно. Усіх закликаю».

Андрій Богданович, колега, друг: «Кого я тільки не побачив на концерті! Друзі молодості, журналісти, актори, музиканти й, звісно, знайомі волонтери. І рок-фестиваль я сприйняв як ще один варіант волонтерської діяльності. Вартість свого “квитка” визначив самостійно і поклав гроші в імпровізовану скарбничку. Щасливий від того, що всі зібрані кошти саме через Вадима Нікітіна підуть на потреби ЗСУ».

Сергій Жолонко, фотохудожник, щирий поціновувач рок-музики: «Макс Величко в трьох іпостасях! Я давній фанат Inside the Sound, тому їхні 4 композиції на пару з Тріфоновим – найсолодкіша частина концерту. Ну і, звісно, близнюки “Пьорплів” – Stormbringer! Іноді здавалося, що вони цікавіші за оригінал.

Взагалі все достатньо рівно, не перенавантажували. Усі інструменталісти були на висоті. Фест – супер! Я отримав вау-імпульс до кінця війни».

Після каверів, авторської музики всі разом заспівали гімн України. Він зараз звучить у різних обробках, але як у нас, здається, ще не звучав. Так ми передавали свою підтримку й віру в Збройні сили України. Дякуємо вам.

І, звісно, про тих, хто нас підтримав. Валентина Животовська, Наталія Агапєєва, Сергій Компанієць, Ірина Саєнко, Олег Косєнков, Сергій Власюк, Олександр Григор’єв, Костянтин Карпов, Андрій Флоренко, Вадим Колос, Віталіна Бевзенко, завдяки вам та всупереч війні наш рок-фест відбувся!