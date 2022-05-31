Перед смертю кликав сина

Воїна Івана Губаля та його батька Олександра поховали минулого четверга в селі Цибулевому Кропивницького району, яке підпорядковується Дмитрівській сільській раді. Молодшому Губалю, загиблому на Луганщині, через три місяці виповнилося б 28.

– Іван чотирнадцятого року пішов воювати, в АТО, – розповіла Олена Русіна, яка в Цибулівському старостаті представляє ЦНАП Дмитрівської сільської ради. – Коли контракт закінчився, повернувся додому. Мешкав з батьками. Працював на будовах. Скромна дитина. Як зустрінеш на вулиці – почервоніє, поздоровкається. У березні знову пішов на війну. Його батько працював на шкільному автобусі, а до того – у Знам’янці в автопарку. Мати, Наталія, – санітарка в лікарні. Місяць тому батько потрапив в лікарню. Інсульт. Останній тиждень – у реанімації. Про те, що син загинув, йому не казали. А він у ту ніч гукав Івана. Мабуть, відчув щось. На похорон прийшло все село. І військові були. Виступали школа, друзі. Наталія, бідолашна, непритомніла. Таке горе!