Перший роман Романа

Роман Воронков – кропивничанин, викладає в Центрі німецької мови – партнері Гете-інституту. За освітою вчитель. Написати роман мріяв з дитинства. І свій перший писав протягом десяти років.

Презентація книжки «Остання людина» відбулася в обласній бібліотеці для юнацтва імені Маланюка. Було затишно, цікаво, з гумором та серйозними розмовами. Про твір Романа, виданий у столичному видавництві «Український пріоритет», схвально відгукнулися досвідчені письменники Володимир Шовкошитний, Олег Бондар, Олександр Косенко, Василь Левицький.

Олександр Косенко, зокрема, зазначив: «З’явився новий прозаїк, письменник. Нова книга відбулася, вона цікава. Я читав її із задоволенням. Раджу всім прочитати й зробити власний висновок».

І автор, і ті, хто вже прочитав книжку, зазначали, що в ній – суміш жанрів. А Олег Бондар визначив жанр – філософська сага. До речі, саме Бондар, за словами Романа Воронкова, коли в того виникла пауза в написанні твору, порадив йому не чекати на натхнення. «Ти просто пиши, – сказав він, – а персонаж і події тебе поведуть».

Роман написаний від першої особи. Автор зробив це навмисно: «Щоб кожен читач міг “приміряти” головного персонажа на себе, вкреслити себе в цей образ». Книжку можна придбати в магазинах «Книгарня Є» та «Буки». Кошти, які вже були виручені за продаж книжок, Роман Воронков спрямував на потреби ЗСУ, за що йому велика вдячність.

На презентації своєї першої книжкги Роман зізнався, що вже пише наступну. Навіть розкрив кілька секретів, власних «фішок». Від редакції «УЦ», другом якої є Воронков, закликаємо придбати «Останню людину». Запевняємо, що ви насолодитеся читанням.