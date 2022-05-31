Попова, 24: дім відроджується

У мешканців постраждалих від вибуху газу квартир у будинку на вулиці Попова, 24, корпус 1 у Кропивницькому з’явилась обґрунтована надія вже скоро повернутися до своїх осель.

Про це повідомив заступник міського голови Олександр Мосін.

«На цьому тижні вже тривають роботи з під’єднання квартир першого під’їзду до всіх інженерних комунікацій: газо-, водо-, електропостачання. Щойно комунікації будуть під’єднані, мешканці першого під’їзду зможуть повернутися до своїх осель. Поки треба зачекати з поверненням мешканцям квартир №№ 4 і 8, які сусідять із епіцентром вибуху, – зазначив Олександр Мосін. – Будівельники вже завершують основний етап робіт з відновлення опорних конструкцій. Після цього експерти проведуть дослідження, під’єднають інженерні комунікації й паралельно здійснюватимуть ремонт ліфтового господарства в першому, третьому й четвертому під’їздах, а в другому ліфт замінять на новий».

Кореспондент «УЦ» направився до будинку, аби побачити все на власні очі. У першій половині середи, 25 травня, у будинку (більше в підвалі) працювали робітники «Кіровоградгазу». Як вони розповіли «УЦ», по першому під’їзду система вже готова до вводу в експлуатацію. Навіть з вулиці видні нові жовті труби значно більшого діаметра, ніж зазвичай, більш надійні та довговічні.

Найбільші проблеми в будинку з електрикою. Згоріло дуже багато загального обладнання, плюс у самих квартирах, усі знають, як це облаштовано в радянських квартирах: уся проводка захована в стіни, відновлення такого хазяйства – складна справа.

Щодо заселення. Анна, мати з двома дітьми, у якої квартира на 8 поверсі другого, найскладнішого під’їзду, каже, що вже чула про можливість заселитися, але розуміє, що це буде колись влітку. «Першому під’їзду простіше, набагато менше постраждав». Поки отримує компенсацію на винайм житла, живе в селі поблизу Кропивницького, чекає. «Та й як одразу селитися? 100 відсотків треба робити великий ремонт, а грошей немає…»

А поки 24 травня сесія міськради продовжила термін надання допомоги на оренду житла постраждалими ще на місяць.