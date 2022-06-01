«Жахлива» краса: незвичні ляльки, від яких неможливо відірвати погляд

Киянка Анастасія Щербина займається творчістю з дитинства. Дівчина каже, що завжди любила робити щось незвичне, бо звичного в світі і так багато. Вже два роки вона створює іграшки в стилі «Horror», частина яких навіть осіла у приватних колекціях закордонних поцінювачів.

Незважаючи на те, що її ляльки мають дивний, та на думку деяких, жахливий вигляд, вони притягують до себе з першого погляду. Бо така незвична краса дійсно вражає. І зовсім не лякає, а навпаки. Іграшки хочеться роздивлятись знов і знов. Вони зроблені в змішаній техніці. Там і скло, і пластик, і різні глини, тканини та наповнювачі.

«Мене надихає кіно, роботи художників, та інших творців, але в основному якісь дрібні речі: бусини, тканина, мереживо, природа. Це коли бачиш одну деталь і вже знаєш яка буде наступна робота», – розказує Анастасія.

Загалом вона зробила біля п’яти десятків ексклюзивних ляльок. Щось продала друзям, трохи звичайним людям, багато іграшок просто прикрашають інтер’єр вдома. Зараз майстриня готує колекцію робіт під назвою «Сім смертних гріхів». Вона буде у тому ж, притаманному Анастасії стилі. Дівчина поки що не знає, що з того вийде. Це виклик самій собі, бо для неї це нова тема. Наразі готові лише дві ляльки: «Хіть» та «Обжерливість».

Покупців для своєї творчості дівчина шукає за допомогою соціальних мереж. «Я відправляю роботи в різні групи і люди в захваті від них. В мене також є власна сторінка в Інстаграм. Планую почати роботу з платформою Etsy. Мої друзі із закордону часто купляють готові роботи», – ділиться Анастасія.

Вона сподівається, що в майбутньому пройде її персональна виставка і вигадує цікаві історії про свої іграшки. «Діти мріяли кимось стати, але дорослі їх не підтримували. Проте кролики здійснили бажання малечі, але час та самота вже зробили своє. Їх обличчя стали такими», – пише Анастасія у пості на Фейсбуці зворушливу історію кроленят.

Зараз створювати ексклюзивні іграшки непросто. Бо війна вплинула і на цю сферу життя. Багато магазинів не працюють. В інших – проблема з матеріалами. Ціни стрімко зросли. Тепер все важче знайти необхідні речі.

Анастасія та її родина з початку війни не виїжджали з Києва. Пережили жахіття обстрілів в підвалі. Намагались підтримати наших захисників. Всі кошти з е-підтримки відправили на армію.

«Мрію, щоб нарешті закінчилася війна, і у всіх все було добре. У планах закінчити лінійку «Сім смертних гріхів» та почати освоювати нові площадки для творчості», – каже дівчина.

А поки що вона опікується песиком, якого знайшла на вулиці. Кілька днів він був без їжі і води. Анастасія забрала малого до дому. Можливо потім віддасть в добрі руки. Для цього вирішила продати одну з робіт, та придбати корму цуценяті.

Також дівчина збирає кошти, щоб завершити свій проект. Матеріали коштують недешево. Тож, якщо у вас є бажання підтримати творчість Анастасії, заходьте на її сторінку в Інстаграм та обирайте ляльку собі до вподоби. Можливо через кілька років ці іграшки будуть коштувати цілий спадок.