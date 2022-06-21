Акцент – на освіті

Особливу увагу начальник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович під час апаратної наради акцентував на освіті. По-перше, необхідно зробити все для якісного проведення в області незалежного оцінювання. Процес має бути в тому числі безпечним.

Як уже повідомлялося, на Кіровоградщину перебазувалася низка навчальних закладів з регіонів, які особливо страждають через війну. За словами очільника ОВА, це збільшує можливості навчання молодих людей за новими спеціальностями.

– Це для нас навантаження та відповідальність, – зазначив Андрій Павлович. – Ми, звичайно, бажаємо навчальним закладам повернутися до своїх регіонів після перемоги України. Разом з тим впевнений, що кожен університет, інститут, коледж – це відповідний науковий потенціал, студентство, а в перспективі – кваліфіковані працівники.

На нараді очільниця обласного департаменту освіти Ельза Лещенко розповіла про особливості цьогорічного Національного мультипредметного тесту (вступне випробування на бакалаврат для здобуття вищої освіти). Тест замінює традиційні вступні випробування у форматі ЗНО.

За словами директорки департаменту, (в ході час одного тесту абітурієнти виконуватимуть завдання з української мови, математики та історії України. Загалом 5 тисяч 555 абітурієнтів Кіровоградщини візьмуть участь у тесті в 29-ти облаштованих пунктах.

– Наші абітурієнти, що виїхали за кордон, складатимуть тест у 27-ми країнах світу, – зазначила Ельза Лещенко. – Найбільше таких випускників у Німеччині та Польщі. В Україні всі пункти складання НМТ обов’язково мають укриття та систему оповіщення.