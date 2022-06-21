Унікальна сесія

Дванадцята сесія Кіровоградської обласної ради восьмого скликання напевно увійде в історію. Не те, щоб на ній були прийняті якісь доленосні чи сенсаційні рішення. Просто вперше зібрання депутатів проходило онлайн, через Інтернет, без особистої присутності обранців. Депутати, які зараз у лавах ЗСУ, Дмитро Лінько та Андрій Яровой, взяли участь у роботі, перебуваючи в своїх підрозділах. Ще один депутат облради, який зараз у війську, Олександр Мацайтіс, не зміг взяти участь у сесії.

Зміни до регламенту облради, що дозволили такий формат роботи, були прийняті на попередньому засіданні.

Депутати заслухали та одноголосно підтримали звіт голови ради Сергія Шульги по роботі за рік. Прийняли звернення до вищого керівництва країни з вимогою відновити роботу урановидобувної галузі. Два медичних заклади реформували: Олександрійський протитуберкульозний диспансер депутати приєднали до Кіровоградського обласного фтизіопульмонологічного центру, а Кіровоградський обласний наркологічний диспансер – до обласної клінічної психіатричної лікарні.

Новий віддалений формат праці викликав кілька питань. Звісно, у наш час, коли масові зібрання заборонені й КОВІД ніхто не відміняв, працю на відстані можна підтримати. До того ж уявіть, скільки коштує при нинішніх цінах на пальне добиратися до Кропивницького депутатам з віддалених районів. Мандат буде золотим у прямому сенсі слова. Та ще спробуй знайти те пальне!

Але. Частину депутатів, які мешкають у Кропивницькому й виявили бажання попрацювати наживо, до сесійної зали не пустили, навіть далі фойє. Офіційна версія заборони – пандемія, воєнний стан і небажання наражати депутатів на небезпеку. Дивно, але депутати, скажімо, міської ради Кропивницького спокійно збираються на сесії…

Як вважає один з депутатів, якого не пустили до зали, Олександр Горбунов, «голова наполягає на такій формі проведення сесій, бо боїться таємного голосування. Наприклад, зняття голови з посади можливе тільки через таємне голосування. Призначення голови та заступників, згідно регламенту, здійснюється тільки таємним голосуванням. А воно не може бути проведене в ЗУМі».

На це Сергій Шульга відповів: «Політика – після війни! А зараз – робота!»