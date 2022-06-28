Все одно це місто – кремінь

Кременчук – це майже Кіровоградщина. Ледве не половина жителів нашого Світловодська працюють у місті по той бік Дніпра. І ось маємо: десятки загиблих внаслідок влучання рашистської ракети в торговельний центр «Амстор». Дуже багато поранених та травмованих.

Місто бомбили й раніше, з перших днів було частково зруйновано Кременчуцький нафтопереробний завод. Зараз лунають версії, що, скоріше за все, мішенями могли бути потужні місцеві заводи, але косорукі москалі вцілили по людях…

Ракети «братський народ» запустив з Курської області. Близько 10 тисяч квадратних метрів палало. Пікантний момент – належить цей торговельний центр компанії Вадима Новінського, депутата від ОПЗЖ, головного захисника московського патріархату, який завжди вважався проросійським політиком.