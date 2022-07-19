Краматорські «хвостики»

Хвостиками називають тварин ті, хто ними опікується, хто присвятив себе допомозі братам нашим меншим. Серед них – відома багатьом Катерина Дорош, керівниця благодійної організації захисту тварин «Бім». Нещодавно вона повернулася з Краматорська з чотирилапими переселенцями.

Якось у соцмережах Катерина побачила допис жінки, яка час від часу їздила з Кропивницького до Краматорська спеціально, щоб допомогти бездомним тваринам. Возила ліки, корм. Керівниця «Біма» не могла не відреагувати, допомогла. Потім ще один допис, вже з Краматорська, про собаку, який наляканий вибухами настільки, що постійно «кричить». Зв’язалися з колегами з Донеччини – благодійним фондом допомоги бездомним тваринам «Друг». Виявилося, що наляканого собаку вже влаштували у сім’ю, а під час спілкування Катерина почула безліч сумних та жахливих історій «хвостиків». Так виникла ідея їхати до Краматорська та забрати, врятувати хоча б декілька чотирилапих.

– Я звернулася до волонтерки Інни Колпак, яка відреагувала миттєво, – розповідає Катерина Дорош. – Мене «довірили» військовому волонтеру Володимиру Скрипниченку, який в дорозі був моїм особистим янголом-охоронцем. Він їхав у своїх справах, паралельно вирішували мої.

На Катерину чекали. Вона привезла корм, ліки. Грошима допомогли небайдужі люди: за добу зібрали 24 тисячі гривень. Спочатку домовлялися про переселення до нас 20 тварин. А привезли 32: 13 собак, 3 цуценят, 12 кошенят і 4 дорослих кішки.

На блокпостах було нормально, всі все розуміли. Після того, як Катерина залишила Краматорськ, там були обстріли, але наша волонтерка виконала свою місію.

Тварини-переселенці тепер у безпеці. «Бім» утримує майже 300 тварин. Тепер додалися ще 32 краматорських. Вони милі, добрі, красиві. Можна приїжджати та забирати. Якщо ви маєте бажання та можливість підтримати цих тварин, вам будуть дуже вдячні. Номери карток організації: Приватбанк: 4731 2196 1472 6622, Монобанк: 5375 4141 1313 3903.