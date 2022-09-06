Давно були в театрі?

Є нагода насолодитися столичним театральним мистецтвом. Для цього не треба їхати в столицю – завітайте в нашу Олександрію, у палац культури «Олександрійський театр»». Там 22 вересня, о 18.00, почнеться вистава Театру на Подолі «Сто тисяч».

У ролі Герасима Калитки – народний артист України Богдан Бенюк. Копача Бонавентуру зіграє наш земляк, уродженець Олександрії Сергій Сипливий. Як розповів «УЦ» директор ПК «Олександрійський театр» Юрій Беланюк, дружні стосунки олександрійців з Бенюком тривають багато років. І народний артист часто запитував Сипливого: «Та коли ми вже поїдемо з виставою до твоєї рідної Олександрії?» Коли у серпні земляки вітали Сергія Георгійовича з шістдесятиріччям, тоді й домовилися, що у вересні Театр на Подолі виступить на батьківщині актора у відродженому театрі.

– Я надсилав акторам фото й відео нашого театру. Вони подивилися й сказали, що буде погано, якщо вони у нас не зіграють, – розповів Юрій Беланюк. – У цьому театрі свого часу розпочинав свою діяльність Гнат Юра, у подальшому художній керівник і режисер театру імені Івана Франка. Вважаю, що Богдану Михайловичу як штатному актору цього театру буде важливо й приємно вклонитися сцені, де грав Юра, який започаткував франківський театр.

Директор театру вважає, що «Сто тисяч» Театру на Подолі – перші, але не останні гастролі киян в Олександрії. Планується показати «Приворотне зілля» (у головній ролі Сергій Сипливий). Зараз показати виставу дещо не дозволяють технічні можливості театру, але олександрійці в цьому плані нарощують м’язи та до наступної вистави будуть готові.

– Земляки бадьоро відреагували на анонс вистави, – зазначив Юрій Беланюк. – Мій телефон не змовкає – люди хочуть купити квитки. Майте на увазі, що квитки продаватимуться в касах палацу культури з 10 вересня.

Щодо ймовірних сирен. Директор театру повідомив, що є домовленість з ДЮЦем, який розташований поруч, про використання їхнього сховища у випадку сигналу повітряної тривоги. Сподіваємося, що тривог не буде, замість сирен звучатимуть аплодисменти.