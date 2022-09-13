«Культурний фронт»

– Наш репертуар – і патріотичний, і бойовий, – сказала Лілія Козак, виконувачка обов’язків директора музично-драматичного театру імені Кропивницького на прес-конференції з нагоди початку театрального сезону, уже 140-го. І додала, що не забуто теми кохання й турботи.

Розпочався сезон 11 вересня рок-оперою «Кохання панночки» за мотивами п’єси Марка Кропивницького, написаної за повістю Миколи Гоголя «Вій». Уперше наш театр її поставив два роки тому. Але прем’єри в цьому сезоні теж будуть, і багато. У тому числі – робота режисера Сергія Курчева «Ціна життя» за п’єсою Карела Чапека «Мати».

Цей твір дуже перегукується з теперішніми подіями, запевнив Сергій Курчев. За його словами, там є речі, які змушують нас жити, – любов і підтримка з боку рідних і близьких.

Інформація про час вистав – на афішах.